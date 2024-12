Opozícia kritizuje legislatívu reagujúcu na výpovede lekárov: Hovoria o terore zdravotníkov

Tomáš Szalay (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

SaS hovorí o šikane a represii lekárov

SaS označila legislatívu ako rukojemnícku. Hovorila o šikane a represii lekárov. Apelovala na koaličných poslancov, aby za návrh nehlasovali. "Ešte sa dalo rokovať. Nebolo potrebné vyťahovať najvyšší kaliber, teda násilie na svojich občanoch, aby chodili do práce. Lenže vláda má toľko arogancie, že je pripravená nedohodnúť sa. Tento signál zneisťuje pacientov," dodal poslanec parlamentu Tomáš Szalay (SaS). Na vládny kabinet s ďalšími predstaviteľmi strany apelovali, aby priniesol skutočné riešenia.

Strana SaS k aktuálnej situácii v zdravotníctve (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Hnutie Slovensko mieni, že novela je výsledkom zlyhávania rokovaní vlády s lekárskymi odborármi. Stojí za požiadavkami odborárov. Pripomenulo, že krízu spôsobili vládni predstavitelia, ktorí zmenili okrem iného nastavenie odmeňovania zdravotníkov. Avizovalo, že pri hlasovaní v parlamente legislatívu jeho poslanci nepodporia. "Vláda arogantne berie zo miezd nelekárskym profesiám, bez ktorých lôžková zdravotná starostlivosť nemôže fungovať. Podáme znova pozmeňujúci návrh, aby sa na mzdy zdravotníkom nesiahalo," dodal poslanec a exminister zdravotníctva Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí a KÚ).

KDH upozornilo na obavy pacientov

KDH upozornilo v súvislosti s výpoveďami lekárov na obavy pacientov. Nesúhlasí však s "kriminalizáciou lekárov". "Vláda by sa už konečne mala s lekármi dohodnúť a premiér Robert Fico (Smer-SD) by si mal osvojiť, že zdravotníctvo je a musí byť premiérskou témou," dodal poslanec a líder kresťanských demokratov Milan Majerský.

Strana KDH k aktuálnej situácii v zdravotníctve (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok zaradili do programu aktuálnej schôdze legislatívu súvisiacu s opatreniami na zabezpečenie dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti. Rokovať by mali o nej začať už dnes. Prebrať ju majú v skrátenom legislatívnom konaní. Úprava dopĺňa do zákona o civilnej ochrane obyvateľstva definíciu mimoriadnej udalosti, za ktorú bude možné považovať aj kritickú nedostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti. Pre zdravotníckych pracovníkov sa má ustanoviť povinnosť poskytovať počas tejto mimoriadnej udalosti zdravotnú starostlivosť.