Slovensko zasiahli smutné správy: Navždy odišli významné osobnosti, prežili holokaust! Silné slová na rozlúčku

"Odvážna žena, ktorá čelila nepriazni osudu osobnou statočnosťou a odvahou. Počas druhej svetovej vojny, keď ju prenasledovali nacisti, aj v minulých rokoch, keď hovorila o hrôzach holokaustu. Po celý život bránila hodnoty demokracie a ľudské práva," napísal Pellegrini.

Pre Slovensko je smutnou správou, že nás opustila Eva Mosnáková. Odvážna žena, ktorá čelila nepriazni osudu osobnou... Posted by Peter Pellegrini on Friday, November 29, 2024

O úmrtí Mosnákovej informuje na sociálnej sieti aj Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku. Rovnako informuje aj o úmrtí Pavla Eliho Vagu, ktorý rovnako ako Mosnáková prežil holokaust.

archívne video

Prezident Peter Pellegrini si uctil obete holokaustu (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Eva Mosnáková sa narodila v roku 1929 v Brne, prvé roky svojho detstva prežila v Handlovej. Po potlačení Slovenského národného povstania (SNP) sa so svojimi rodičmi sedem mesiacov ukrývala pred transportom do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau na majeri pri Močenku neďaleko Nitry. V rodine záchrancov, sudetských Nemcov, našla aj svojho budúceho manžela Vladimíra. Kvôli angažovaniu sa proti okupácii Československa v roku 1968 bola postihnutá znížením platu a funkcie. Neskôr viedla bratislavský klub pre seniorov, ktorí prežili holokaust. Jej spomienky sú evidované vo washingtonskom Múzeu holokaustu v USA.

Včera nás opustili preživší holokaustu EVA MOSNÁKOVÁ (1929 - 2024) ELI VAGO (1930 - 2024) Evička viedla dlhé roky... Posted by Múzeum holokaustu v Seredi on Friday, November 29, 2024

V roku 2017 jej prezident SR Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a ochranu ľudských práv a slobôd. V roku 2020 ju Veľvyslanectvo USA ocenilo cenou "Ochranca ľudských práv" za zdieľanie svojho životného príbehu a pomoc svojím spoluobčanom pri budovaní tolerantnejšej a inkluzívnejšej budúcnosti.

Účastníčka odboja Eva Mosnáková prijíma od prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku štátne vyznamenanie - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy - za mimoriadne zásluhy o demokraciu a ochranu ľudských práv a slobôd. (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Pavel Eli Vago sa narodil 14. mája 1930 v malej obci Bytčica pri Žiline. Ako 12-ročný chlapec sa skrýval len so sestrou v slovenských horách, aby sa vyhli židovským transportom. Neskôr však boli ako deti židovského pôvodu odvlečené do koncentračného táboru v Seredi, kde sa stretli so svojím otcom. V Seredi všetci traja zotrvali až do vypuknutia SNP, keď odišli na povstalecké územie do Banskej Bystrice. Po prežitých vojnových hrôzach Eli Vago nechcel zostať žiť na Slovensku a rozhodol sa emigrovať do novovznikajúceho štátu Izrael. Pavel Eli Vago sa v roku 2022 stal jedným z laureátov Cien Pamäti národa.