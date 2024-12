Okamihy hrôzy pred nemocnicou v Bratislave! Matke unášali dieťa priamo pred jej očami: Nikto nezakročil

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Skutočné okamihy hrôzy prežívala mladá mamička malej Larisy. Tá sa vybrala do nemocnice v Bratislave, kde bol hospitalizovaný jej syn, ktorého čakala operácia. Syna preto v nemocnici nechala a so svojou dcérkou si to namierila k autu, aby spoločne odišli. To, čo sa však stalo, nečakala ani v najhoršom sne. Žena mala plné ruky oblečenia, jedla a preto dcérka kráčala vedľa nej. Ako kráčali k autu, tak sa matka otočila k dievčatku, aby sa uistila, že ide popri nej. "Ako som schádzala dole, tak som pozrela na Larisu a povedala jej, Larinka poď ideme, poď ideme do auta, ideme za krstnou," poznamenala matka na videu, ktoré sa šíri sociálnymi sieťami.

V tom však prišiel šok. Jej malú dcérku zrazu vzalo na ruky dievča, ktoré ju schmatlo a okamžite sa rozutekalo preč od nej. "Únos v priamom prenose. Inštinktívne viem, že som niečo ziapala, čo som ziapala netušim. Viem len, že som naháňala to dievča, drapla som ju za ruku a vyšklbla som jej Laru s tým, že som niečo ziapala," poznamenala zúfalá matka. Podľa jej slov malo ísť o dievča inej národnosti.

Na všetko sa pritom prizerala aj jeho matka. "Mater toho decka stála celý čas pri automatoch a celý čas na nás pozrela. Až keď som začala ziapať ešte viac po tom decku, ktoré sa mi smialo do huby, tak vtedy tá matka niečo zhukla po tom decku, ktoré promptne pustilo dieťa a zmizlo. Ja som len zdrapla Laru a utekala medzi ľudí do hlavného vestibulu, pretože tí ľudia, ktorí prechádzali okolo nás, išli do druhého bufetu, išli na príjem, išli neviem kam, všetci sa zastavili a pozerali sa. Nikto nezakročil. Nikto," poznamenala vystrašená žena.

Nakoniec jej však pomohla jedna pani, ktorá ju aj s jej dcérou odprevadila k autu a počkala, kým si do neho obe nastúpia. Podľa matky malej Lary išlo o organizovanú skupinu. "Dovolím si tvrdiť, že to bola organizovaná skupina preto, pretože zrazu sa odniekiaľ vynorila tretia žena. Jedna išla von, asi čakať na parkovisku, druhá stála celý čas pri tom bufete a pozerala sa na mňa. A to malé dieťa nebolo nikde a zrazu, keď videla, že so mnou ide posila k tomu autu, tak nič neurobili. Zrazu zmizli," dodala žena, ktorá sa rozhodla všetkých varovať. Nemocnica jej mala pri jej ďalšej návšteve podľa jej slov zabezpečiť doprovod, avšak napriek tomu má obrovský strach sa k areálu priblížiť.

Po tom, ako matka kontaktovala nemocnicu, okamžite jej poskytli pomoc. "Veľmi nám záleží na bezpečnosti našich pacientov a všetkých návštevníkov nemocnice a situáciu sme preverovali a preverujeme. Strážna služba v NÚDCH zaznamenala telefonický kontakt, v ktorom volajúca osoba žiadala o pomoc pri ďalšej návšteve našej nemocnice, bola jej poskytnutá adresná pomoc pri návštevách nemocnice. Viac informácií o prípade, na ktorý sa pýtate, máme zo sociálnej siete. Podľa opisu vo videu sa udalosť mala stať na veľmi frekventovanom mieste a v čase v blízkosti bufetu a pracoviska urgentného príjmu, kde sa nachádza aj strážna služba," poznamenala hovorkyňa Národného ústavu detských chorôb.

O incidente však nemá nemocnica žiadne bližšie informácie. "Preverovali sme situáciu aj u strážnej služby aj priamo na Oddelení urgentného príjmu, nemáme takúto informáciu. Ako uvádzame vyššie, na bezpečnosti pacientov a návštevníkov nemocnice nám veľmi záleží. Situáciu sme preverovali a naďalej dôsledne preverujeme a sledujeme. Rovnako sme požiadali o zvýšený dohľad a ostražitosť aj bezpečnostnú službu. Bezpečnostná služba vykonáva aj obhliadky vonkajších priestorov," dodala hovorkyňa.