Otrasy na politickej scéne pokračujú: V KDH vraj prebiehajú vnútorné rozbroje! Obavy zo spájania s TÝMTO mužom

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

O spojení KDH a KÚ sa hovorilo už pred minuloročnými parlamentnými voľbami. Strany však vtedy k sebe cestu nenašli. Portál Aktuality však teraz upozornil, že ich spolupráca je znova v hre. Nový šéf KÚ Milan Krajniak totiž nedávno hovoril o spoločných rokovania a dokonca aj o prísľube, že sa KDH a KÚ budú v parlamente vzájomne podporovať, a to najmä pri kultúrno-etických otázkach. „Sme pripravení spolupracovať. Nevidím medzi nami žiadny konflikt, žiadne zásadné spory,“ uviedol Krajniak nedávno v rádiu Lumen.

Milan Krajniak (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Krajniak, ktorý v minulosti pôsobil ako minister práce za stranu Sme rodina, je však pre niektorých členov poslaneckého klubu KDH problémom. Nepozdáva sa im ani samotná spolupráca s Kresťanskou úniou. Majú obavy, že Krajniak by sa pokúsil KDH „ovládnuť.“ Pripomenuli tiež spôsobo komunikácie a taktiky, ktoré využíval pred voľbami a ktoré sa im nepáčia.

V rámci kritiky možnej spolupráce padli aj slová o tom, že každá strana, do ktorej Krajniak vstúpil, bola odsúdená na neúspech. „Išiel s Kollárom, ale keď Kollár padol, odišiel. Čiže on je človek, ktorý kde pôsobil, tam nevznikalo nič pozitívne,“ povedal pre Aktuality jeden z poslancov. Ďalší poslanec poznamenal, že „každú stranu, do ktorej vstúpil, pochoval“. Ticho však nie sú ani v súvislosti so svojim predsedom Milan Majerským. Podľa niektorých jeho vlastných poslancov totiž Majerský hrá „nejakú zvláštnu hru.“ Spolupráca s KÚ by mohla ohroziť poslanecký klub KDH.