Pripravte sa na slušnú nádielku! TIETO oblasti zasiahne sneženie, napadnú desiatky centimetrov snehu

K našej oblasti sa blíži studený front, ktorý prinesie v nadchádzajúcich hodinách výraznejšie zrážky aj ochladenie, ktoré postupne zmení zrážky na snehové. Informuje o tom portál iMeteo.sk a dodáva, že podľa aktuálnych predpovedí budú zrážky vplyvom lokálnych podmienok aj výrazné a priniesť môžu slušnú nádielku nového snehu.

Hranica sneženia počas štvrtka poklesne na úroveň okolo 900 metrov a počas dňa bude naďalej klesať. Do piatkového rána poklesne na zhruba 600 m n.m. a na severe by mohlo snežiť aj nižšie. Ako však dodáva portál, nížiny sa sneženia nedočkajú, keďže nový sneh napadne len v chladných regiónoch Slovenska. Očakáva, že veľmi zaujímavé to bude na severe Slovenska, kde podobná situácia, aká nás teraz čaká, zvykne prinášať snehové kalamity.

V Česku môže napadnúť až 60 centimetrov snehu

Vlhkosť, ktorá k nám bude prúdiť od severozápadu, budú zachytávať severozápadné návetria hôr, kde sa vďaka tomu očakáva trvalejšie sneženie, ktoré môže priniesť desiatky centimetrov snehu. Najvýraznejšie bude podľa predpovedí snežiť z pohľadu geografie na prvom horskom masíve, teda Krkonoše, kde môže napadnúť až 60 cm snehu. Tu českí meteorológovia vydali výstrahu 2. stupňa. Druhý horský masív v oblasti Jizerských hor obdrží do 30 cm nového snehu a ďalší masív, teda Beskydy, čo sa dotkne už aj nášho územia, sa taktiež dočká výrazného sneženia.

Podľa aktuálnych predpovedí by v Beskydách na slovensko-českom pohraničí mohlo do piatkového večera spadnúť 20 až 30 centimetrov nového snehu. Ako približuje iMeteo.sk, toto sneženie zasiahne predovšetkým horské oblasti okresov Považská Bystrica, Bytča a Čadca. Slušnej snehovej nádielke sa nevyhnú ani ďalšie oblasti Žilinského kraja, napadnúť by tam mohlo 10 až 15 centimetrov snehu. V západných Tatrách môže napadnúť až do 25 centimetrov nového snehu.

Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa očáva sneh vo večerných hodinách zo štvrtka na piatok a počas piatka. Zasiahnuť by mal Žilinský kraj, tatranské oblasti a Spiš.

Pravdepodobnosť snehových zrážok 5mm/24h od 28.11. 18.00 h do 29.11. 18.00 h (Zdroj: SHMÚ)