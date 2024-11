PRIESKUM priniesol ďalší tesný súboj PS a Smeru-SSD! V parlamente sedem strán, TÍTO by tesne neprešli

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Najnovší prieskum opäť zamiešal karty. Víťazom volieb by sa stala strana Progresívne Slovensko so ziskom 21,2 percenta. Druhý by skončil v tesnom závese Smer-SSD, ktorý by volilo 20,7 percenta opýtaných a tretia by skončila strana Hlas-SD so ziskom 14,7 percenta hlasov.

Prieskum realizovala agentúra AKO pre televíziu JOJ 24 na vzorke 100 respondentov v období 12.11. - 20.11. 2024. Zachytil teda už aj vstup Ivana Korčoka do Progresívneho Slovenska, ako aj odchod trojice poslancov okolo Rudolfa Huliaka z poslaneckého klubu SNS.

(Zdroj: agentúra AKO)

Štvrtá by bola strana SaS, ktorú by volilo 6,9 percenta respondentov. KDH by malo 6,7 percenta hlasov, hnutie Slovensko by oslovilo 6,6 percenta voličov a Republika 5,9 percenta.

Tesne pred bránami aprlamentu by zostala SNS so ziskom 4,7 percenta. Demokrati by dostali 4,1 percenta hlasov, Magyar Szövetség - Maďarská aliancia 3,7 a Sme rodina 3,6 %. Ostatné strany by mali menej ako 0,5 percenta hlasov.

Progresívne Slovensko by malo v parlamente 39 kresiel, druhý Smer o dve menej, 37 kresiel. Za Hlas-SD by do parlamenu zasadlo 27 poslancov, SaS, Slovensko a KDH by mali zhodne po 12 poslancov a Republika by obsadila 11 mandátov.