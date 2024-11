Politológ sa pozrel na koaličné ťahanice: TAKTO vidí úlohu SNS, Fica aj huliakovcov! Pripomenul zásadnú vec

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ján Zemiar)

archívne video

Tlačová konferencia Rudolfa Huliaka na tému Zásadné vyhlásenia Národnej koalície (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ako uviedol politológ Radoslav Štefančík, rozdelenie ministerstiev medzi vládne strany upravuje koaličná zmluva a podľa nej ministerstvo životného prostredia prináleží SNS. „Takže ústupok by musel urobiť Andrej Danko. Lenže šéfom ministerstva je Tomáš Taraba, takže by to bolo len z blata do kaluže. Problém by to neriešilo,“ uviedol. „Ak by Andrej Danko súhlasil s posunom ministerstva pánovi Huliakovi, začal by rebelovať Tomáš Taraba. A u neho zatiaľ nevidieť ochotu sa tohto ministerstva vzdať,“ dodal.

Politológ tiež pripustil, že ak by teraz huliakovci predsa len dostali to, čo chcú, teda ministerstvo životného prostredia, mohlo by to vytvoriť precedens do budúcnosti, kedy by pri tesnej koaličnej väčšine mohol prísť takpovediac každý poslanec, alebo skupina poslancov a povedať premiérovi, že ak dostal ministerstvo Rudolf Huliak, chcú nejaký rezort aj oni. Zároveň však poukázal na to, že Robert Fico nezvykne takýmto spôsobom ustupovať. „Vládna koalícia má stále svojich 76 poslancov, takže môže to byť tesné a komplikované, ale môže to fungovať aj pri takejto tesnej väčšine,“ myslí si.

(Zdroj: Úrad vlády SR)

Nedá sa vylúčiť ani možnosť, že by sa Rudolf Huliak napriek tomu, že deklaroval, že chce environrezort, nakoniec „uskromnil“ aj s inou ponukou od premiéra. „Keď už pán Huliak túto hru rozohral, nevidí dôvod, prečo by v strede tejto cesty začal ustupovať. Treba zdôrazniť, že nejde len o neho, ale aj ľudí napojených na Národnú koalíciu. Zrejme aj pre nich by si pán Huliak veľmi rád vypýtal,“ uviedol. Ak by sa Huliak nakoniec vzdal ambície dostať do svojich rúk ministerstvo životného prostredia, len tak to podľa Štefančíka nebude.

Už by sa do parlamentu nemuseli dostať

V prípade hlasovania o dôvere vláde, ktoré sa v posledných dňoch skloňovalo najmä v súvislosti s možným spojením s hlasovaním o štátnom rozpočte, poukázal politológ na istý politický pragmatizmus. SNS sa totiž v prieskumoch pohybuje na prahu zvoliteľnosti a v predčasných voľbách by sa nemuseli dostať do parlamentu, rovnako tak ani skupina okolo Rudolfa Huliaka by sa nemusela dostať do parlamentu. Práve tento politický kalkul by mohol v prípade hlasovania o dôvere vláde zohrať veľmi veľkú úlohu. „SNS môže byť skutočne poslednýkrát v parlamente. Andrejovi Dankovi to musí byť jasné, že sa už do Moskvy ako oficiálny predstaviteľ Slovenska dostať nemusí. Takže urobí všetko preto, aby túto vládu podporoval až do riadnych volieb. Možno aj za cenu ústupkov voči rebelujúcim poslancom. Dôležité však je, že nejde len o neho, ale aj ostatných členov a nominantov SNS. Vrátane pána Tarabu, pani Šimkovičovej, či rodiny Kuffovcov,“ dodal.