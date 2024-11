POCHYBNOSTI okolo odstrelu medveďa: Za pár hodín mal prejsť viac ako 200 kilometrov! To nie je všetko

(Zdroj: Facebook/My sme Les/ŠOP SR, Štátna ochrana prírody SR)

Dňa 18. septembra došlo k odstrelu medveďa hnedého v lokalite Hladovka - Kopanice v okrese Tvrdošín. Iniciatíva My sme les si vyžiadala od Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR dôvody, kvôli ktorým prišlo k eliminácii tohto medveďa. Keď im doručila inštitúcia vysvetlenie, zostala z viacerých skutočností zaskočená.

Medveď dokázal podľa ŠOP SR prejsť za pár hodín 245 kilometrov

"Slovenský medveď zrejme cestoval teleportom. Za pár hodín vraj dokázal prejsť neuveriteľných 245 km, až kým ho nezastrelil Zásahový tím pre medveďa hnedého - Západ," napísala iniciatíva na sociálnej sieti s tým, že 18. 9. 2024 bol 50-kilogramový samec podľa Štátnej ochrany prírody spozorovaný 4-krát.

Podľa zverejnených informácií od ŠOP SR sa medveď o 02.05 h objavil v intraviláne obce Hladovka a to na hlavnej ceste a pri škôlke. Následne sa objavil o 5.29 h v intraviláne obce Necpaly v okrese Martin a to v záhrade rodinného domu. Podľa iniciatívy tak musel za ten čas prekonať 75-kilometrovú vzdialenosť.

Následne o 07.23 h medveďa videli v blízkosti obce Lazy pod Makytou v okrese Púchov kúsok za rodinnými domami. V tomto prípade sa mal medveď presunúť o ďalších 60 kilometrov. "O 07.49 h je pri obci Hladovka, čo by naznačovalo, že medveď sa za 26 minút presunul približne o 110 kilometrov," hovorí iniciatíva.

Medveďa zastrelili za 18 hodín od jeho prvého výskytu

Ako vyplýva z údajov ŠOP SR, medveď bol zastrelený 18. 09. 2024 o 18. 50 h pri obci Hladovka, teda približne 18 hodín od jeho prvého údajného výskytu. "Zastrelenie stihol zázračne odsúhlasiť Štefan Kysel, bývalý generálny riaditeľ ŠOP SR, v deň samotného odstrelu," upozorňuje iniciatíva.

Štátna ochrana prírody SR v odpovedi na žiadosť o informácie tvrdí, že medveď „ohrozoval zdravie, život a majetok občanov“. Iniciatíva však upozorňuje, že z dokumentácie to vôbec nevyplýva. "Predmetný jedinec medveďa hnedého škody nespôsobil," cituje ŠOP SR. Na otázku, aké použili metódy plašenia medveďa (dátum, čas, miesto a formu plašenia), ŠOP SR odpovedalo, že plašili akusticky aj svetelne a to bez uvedenia ďalších podrobnosti ako sú dátumy, miesta či čas. "Ak by sme si chceli vyrobiť účelové alibi na zabitie medveďa, asi by sme nepostupovali inak," konštatuje na záver iniciatíva.

