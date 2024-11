Učiteľka nemusí prijať do škôlky vaše dieťa: Kedy a prečo? Pediatrička radí rodičom

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Do kolektívu by nemalo ísť dieťa s príznakmi respiračného ochorenia. Učiteľky materských škôl, ktoré deti preberajú, sú povinné každý deň vykonať takzvaný ranný filter. Uviedla hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor všeobecná starostlivosť o deti a dorast a pediatrička Elena Prokopová.

"Pokiaľ je dieťa smutné, uplakané, bez nálady, môže to znamenať, že je to príznak choroby a nemala by ho učiteľka prijať do kolektívu. Tak isto, ak má červené, uslzené, zlepené a zahnisané očká, nemá ho prijať do kolektívu," uviedla pediatrička. Prokopová dodala, že pokiaľ má dieťa soplík, aj keď farebný, ale nemá príznaky iného ochorenia, nie je dôvod, aby ho učiteľka neprijala do škôlky. Príznakmi ochorenia môžu byť podľa jej slov napríklad zelené husté hlieny vytekajúce z nosa alebo intenzívny kašeľ.

Prokopová priblížila, že rodič by mal nechať dieťa doma, ak má teplotu, aj keď iba zvýšenú, ak vracalo, malo hnačku, či prejavuje známky únavy. Rodičom odporučila nechať dieťa doma už v začiatkoch ochorenia a nasadiť symptomatickú liečbu. "Keď má upchatý noštek, treba mu dať kvapky, lieky na suchý alebo vlhký kašeľ, ktoré sú voľnopredajné. A, samozrejme, poskytnúť podpornú terapiu, čo nazývame imunomodulácia," vysvetlila.

Pediatrička upozornila aj na dôležitosť rekonvalescencie

Po chorobe je totiž imunita dieťaťa oslabená. Špecifikovala, že u dieťaťa by rekonvalescencia mala trvať ideálne rovnako dlho, ako trvalo samotné ochorenie, hoci v praxi je to mnohokrát nereálne. "Ak si to rodič môže dovoliť, je dobré nechať dieťa po chorobe ešte aspoň dva, tri či štyri dni doma, aby získalo nejakú silu po chorobe a dokázalo vzdorovať ďalším infektom," dodala.

Úrad verejného zdravotníctva SR uviedol na svojom webe, že ranný filter musia cez zodpovedné osoby (zväčša pedagógov) zo zákona zabezpečiť prevádzkovatelia predškolských zariadení. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia uvádza, že v predškolskom zariadení môže byť umiestnené iba dieťa, ktoré neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.