Okamihy hrôzy! Maroš sa ocitol medzi dvomi medveďmi, postavili sa na zadné a začali chrčať: Utekal ako o život

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEZBUDKÁ LÚČKA - Muž zo Žiliny Maroš sa vybral na prechádzku so psom do lesa v okolí Nezbudskej Lúčky. Ani vo sne by ho ani nenapadlo, že bude čeliť dvom obrovským medveďom. Z lesa utekal ako o život.

Maroš sa v podvečerných hodinách vybral na prechádzku so svojím štvornohým miláčikom do lesa v okolí Nezbudskej Lúčky. Prostredie totiž veľmi dobre pozná a tak by ho ani len nenapadlo, že sa môže stať niečo neobvyklé. To, čo uvidel, ho však skutočne šokovalo.

archívne video

Medvede v blízkosti domu v obci Bukovina (Zdroj: Tip čitateľa)

Domov sa vracal mimo turistického chodníka po lese blízko Starhradu. V tom zrazu podľa portálu zilinak.sk začul sprava zvláštny zvuk. Pes začal vrčať a tak sa obzrel, čo sa tam nachádza. "Obzrel som sa, a tam medveď. Hneď som si chytil psa a snažil som sa mu zabrániť vydávať ďalšie zvuky,“ opísal muž svoj zážitok.

Divé zviera sa nachádzalo asi 15 metrov od neho, a preto sa rozhodol začať cúvať, aby medveďa nevyprovokoval a zmizol mu z dohľadu. Náhle sa ozvalo z jeho ľavej strany hlasné chrčanie. Keď sa obzrel, ostal v šoku. Tam sa totiž nachádzal ďalší medveď, ktorý už bol o niečo bližšie a stál na zadných labách.

„Povedať, že mi nebolo všetko jedno, nestačí. Už som za život stretol pár medveďov a vždy stačilo nepanikáriť, no teraz som mal hnedé v gatiach. Aj ten druhý sa postavil na zadné a asi sa chystali zaútočiť. Utekal som o život,“ dodal Maroš. Spoločne so svojím psom utekal naspäť do obce priamo dolu kopcom. Za sebou len počul lámanie konárov a vrčanie, avšak nemal odvahu sa obzrieť. Mužovi sa našťastie podarilo dostať do bezpečie. Medvede si ho podľa neho pravdepodobne nevšimli, avšak načas vynechá prechádzky po lese.