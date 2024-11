Slovensko plače za profesorom Traubnerom (†83): Zarmútený Pellegrini, dojemné vyznanie Žitňanskej! Odišiel velikán

(Zdroj: TASR, Topky)

Správa zasiahla aj prezidenta Petra Pellegriniho. "So zármutkom som dnes ráno prijal správu o úmrtí profesora Pavla Traubnera, významného neurológa a výnimočného človeka s neobyčajným životným príbehom. Už v útlom detstve zažil to, čo by sme žiadnemu dieťaťu na svete nepriali – prenasledovanie a strach o holý život. Možno práve z tohto smutného obdobia poznamenaného vojnou mu ostala nezlomná vôľa žiť a popasovať sa s osudom, nech bol akokoľvek ťažký či nespravodlivý," napísal prezident. "Okrem toho, že bol skvelým lekárom, poskytoval svedectvo o hrôzach holokaustu a nebál sa postaviť zoči-voči ľuďom s radikálnymi postojmi, pretože mu záležalo na smerovaní našej spoločnosti. Vždy bol ochotný pomáhať, vždy stál jednoznačne na strane humanizmu a tolerancie," dodal.

"Vo štvrtok pred polnocou zomrel v Bratislave vo veku 83 rokov profesor MUDr. Pavel Traubner. Celý svoj život zasvätil pacientom. Profesor Traubner bol neurológom svetového formátu. Počas svojej profesijnej dráhy sa stal neoddeliteľnou súčasťou slovenskej neurológie, vychoval množstvo mladých odborníkov a naďalej aktívne prispieval k rozvoju medicíny," napísalo v súvislosti so smutnou správaou ministerstvo zdravotníctva.

Na úmrtie významného lekára reaguje aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD). "Zasiahla nás smutná správa. Zomrel významný slovenský neurológ, rodák z Trenčianskeho kraja, profesor Pavel Traubner. Vyjadrujem uprimnú sústrasť rodine a blízkym. Česť jeho pamiatke," napísal Takáč.

"Prof. Pavel Traubner bol nielen vynikajúcim odborníkom, ale aj človekom s hlbokým zmyslom pre humanizmus a spravodlivosť. Jeho životný príbeh je svedectvom o sile ľudského ducha, schopnosti prekonať ťažkosti a odhodlaní prispieť k lepšiemu svetu. Jeho odkaz zostáva inšpiráciou pre mnohých, ktorí ho poznali ako lekára, učiteľa, kolegu či priateľa," uviedol Bratislavský samosprávny kraj.

"So zármutkom v srdci sme prijali správu, že nás navždy opustil prof. MUDr. Pavel Traubner, DrSc. Nekonečne ľudský, múdry, odhodlaný s obrovskou chuťou pomáhať a vždy usmiaty aj taký bol Pavel Traubner. Pán profesor budete nám nesmierne chýbať, nikdy na vás nezabudneme. Ďakujeme za všetko. Rodine pána profesora vyslovujeme úprimnú sústrasť," uviedla Univerzitná nemocnica Bratislava.

"Ďakujeme za všetko, čo ste pán profesor počas svojej kariéry a praxe urobili pre našich pacientov a celé slovenské zdravotníctvo. Vaše poznatky a prínos zostanú navždy neoceniteľné," uviedla exministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD).

Bývalý premír a šéf hnutia SLOVENSKO Igor Matovič si zaspomína na spoločný rozhovor z mája 2020 na Bratislavskom hrade v predvečer 75. výročia oslobodenia. "Dojali ma jeho slová o tom, že je veľmi rád, že mi ako premiérovi záleží na ochrane slabších, starých a chorých … a bol som rád, že je šero. Povzdudzoval ma neuhnúť, bez ohľadu na nenávisť, ktorá za to určite príde … a prišla … a ja som rád, že raz naveky zaspím s pocitom, že som slabších, starých a chorých v ťažkých časoch neopustil, hoci by to bolo populárne," napísal.

"Mala som tú česť osobne poznať výnimočnú osobnosť profesora Traubnera, ktorý prežil hrôzy nacizmu, no napriek tomu si zachoval vieru v dobro, optimizmus a neustálu službu ľuďom a chorým," napísala poslankyňa Veronika Remišová.

"Čo pre Vás môžem urobiť? S týmito slovami dvíhal telefón pán profesor Traubner. Nielen mne, ale každému, kto sa mu ozval. A bolo jedno, či bolo ráno, večer, sviatok, víkend… Aj v mojom živote zohral veľa, keď Robovi zachránil život. A bol viac ako ošetrujúcim lekárom, keď som aj ja mala zdravotné komplikácie. Bol priateľom. Veľmi dobrým priateľom. Pomáhal iným do poslednej chvíle. Bude veľmi chýbať nielen ako lekár, ale ako človek, ktorý si prešiel hroznými obdobiami a stal sa aj svedomím národa," napísala europoslankyňa Jana Žitňanská.

"So zármutkom nad jeho odchodom si spomínam na všetky pekné chvíle, ktoré som s pánom profesorom Traubnerom prežil. Pán profesor, odpočívajte v pokoji. Česť Vašej pamiatke. Ostávate v našich srdciach," napísal expremiér Eduard Heger.

"Bolo mi cťou, veľmi vzacny človek. Pomáhal, kde sa dalo. Na naše rozhovory nikdy nezabudnem," napísala exposlankyňa Romana Tabak.

