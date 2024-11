Z Bratislavy priamo do Thajska. Dreamliner lieta na ostrov Phuket už každý týždeň

BRATISLAVA - Obľúbený thajský ostrov Phuket na dosah ruky priamo z Bratislavy. Diaľkové lietadlo začalo lietať z bratislavského Letiska M. R. Štefánika v noci zo 7. na 8. novembra a cestujúcich do tejto obľúbenej destinácie bude prepravovať počas celej zimnej sezóny až do polovice marca. Priame letecké spojenie z Bratislavy do Thajska spustila cestovná kancelária Čedok v spolupráci s leteckou spoločnosťou Neos. Klienti poletia do juhovýchodnej Ázie na palube moderného lietadla Boeing 787 Dreamliner s kapacitou až 355 cestujúcich, pričom na výber budú mať štyri rôzne destinácie - Phuket, Khao Lak, Krabi a ostrov Koh Yao Yai.