PREHĽAD otváracích hodín kvôli 17. novembru: Viaceré reťazce ich upravili, TU nakúpite aj cez sviatok

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Predajne Tesco aj Terno budú zatvorené a bez zmien

Ako uviedla Mária Zerzaonová, PR manažérka Tesco Stores SK, supermarkety, hypermarkety spolu s expres predajňami Tesco budú počas sviatku (17. 11.) na Deň boja za slobodu a demokraciu zatvorené.

Zobraziť galériu (7) (Zdroj: SITA/AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

"Zatvorené budú aj čerpacie stanice, zákazníci však budú môcť využiť samoobslužné tankomaty. Tesco Online nákupy, dostupné pre viac ako 3,8 milióna Slovákov, sú dôležitým pomocníkom pre pohodlné nakupovanie, zákazníci si môžu zvoliť termíny doručenia vo všetkých dňoch okrem sviatkov," dodala s tým, že v rovnaké dni bude k dispozícii aj služba Klikni&Vyzdvihni.

Aj všetky predajne Terno budú v nedeľu (17. 11.) zatvorené. "Okrem štátneho sviatku fungujú predajne podľa štandardných otváracích hodín," informoval redakciu Peter Vanek, marketingový manažér spoločnosti TERNO real estate.

(Zdroj: Facebook/Terno)

Billa umožňuje nakúpiť aj počas sviatku

"Základné potraviny, vrátane ovocia a zeleniny, čerstvého pečiva alebo mliečnych a mäsových produktov nájde zákazníctvo aj počas štátneho sviatku ´Deň boja za slobodu a demokraciu´ v prevádzkach VIVA BILLA na čerpačkách OMV, ktoré sú otvorené nepretržite 24 hodín, 7 dní v týždni aj vrátane všetkých štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja," informuje Topky.sk hovorca Billa Slovensko Marek Kravjar, pričom ich zoznam nájdete TU.

(Zdroj: BILLA)

Dodáva, že prevádzky BILLA Slovensko pred sviatkom nebudú meniť otváracie hodiny, keďže celoročne majú rôzne otváracie hodiny prispôsobené jednotlivým lokalitám a najmä požiadavkám miestneho zákazníctva - teda od 6.30 h, 7.00 h či 8.00 h až do 20:00 h, 21.00 h alebo až do 22.00 h. "V nedeľu 17. 11. 2024 budú predajne BILLA, tradične a podľa zákona, zatvorené," konštatuje na záver.

V COOP Jednote nenakúpite, iba v samoobslužnej predajni

COOP Jednota kvôli dňu pracovného pokoja bude mať všetky prevádzky zatvorené. Informovala o tom Jana Kuklová, hovorkyňa COOP JEDNOTA Slovensko. Dodala, že predajne budú pred nadchádzajúcim sviatkom otvorené podľa platných štandardných otváracích hodín, otváracie hodiny neupravujú.

(Zdroj: COOP Jednota)

"Výnimkou je iba naša samoobslužná predajňa 24/7 v obci Šalgočka (COOP Jednota Galanta), ktorá bude pre registrovaných zákazníkov prístupná a môžu si v nej nakúpiť aj počas sviatkov. Predajňa v Šalgočke funguje tak, že sa musí zákazník prvýkrát zaregistrovať priamo v predajni a na vstup do predajne v samoobslužnom režime použije vernostnú kartu. Rovnako na výstup z predajne," dodala hovorkyňa s tým, že pripravujú aj ďalšie samoobslužné predajne 24/7, ktoré budú otvorené v blízkej dobe.

Lidl aj Kaufland posunú v sobotu otváracie hodiny

Aj predajne obchodného reťazca Lidl budú v nedeľu zatvorené. Z tohto dôvodu však spoločnosť prisútpila k úprave otváracích hodín deň pred sviatkom (16. 11.) a to "ráno 30 minút skôr oproti bežnej otváracej dobe a večer 30 minút neskôr oproti bežnej otváracej dobe". To znamená, že v sobotu budú predajne otvorené od 6.30 h do 21.30 h. Informuje o tom Adriána Maštalircová z úseku komunikácie Lidl. Dodáva však, že úprava otváracích hodín sa netýka predajní, ktoré majú bežnú otváraciu dobu 6.00 - 22.00 h.

(Zdroj: Facebook/Lidl Slovensko)

Ako oznámila spoločnosť Kaufland, v sobotu (16. 11.) predĺži rovnako ako Lidl otváracie hodiny svojich predajní o pol hodinu pred aj po otváracích hodinách, t. j. od 6.30 h do 21.30 h. Hovorkyňa Lucia Vargová však dodáva, že tieto zmeny sa netýkajú prevádzok v bratislavských nákupných centrách Avion a Danubia, kde platí štandardná otváracia doba. Počas sviatku (17. 11.) budú všetky predajne Kauflandu zatvorené.

Reťazec znižuje svoju uhlíkovú stopu o 80 %. (Zdroj: Kaufland)