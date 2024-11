Chaos v uliciach: VIDEO Ľudí pobláznil riad v akcii, pred obchodom stáli celé zástupy! Zasahovala aj polícia

(Zdroj: TikTok/sophsplussizewardrobe)

Stovky ľudí smerovali do britského grófstva Hampshire, aby nakúpili populárne liatinové hrnce značky Le creuset v akcii. Cena riadu sa pohybuje od 240 do 480 eur za kus. Ako informuje denník The Guardian, vzhľadom na zľavy sa dal očakávať nápor zákazníkov, no nikto netušil, že pred predajňou sa objavia celé zástupy. Videá dlhých radov aktuálne kolujú po sociálnych sieťach.

#warehousesales #lecruesetoutlet #sale ♬ original sound - ~Soph~ @sophsplussizewardrobe We went to the Le creuset warehouse sale in Andover and its safe to say it was quite and experience. We drive 2 hrs and waited 40 minutes in the car but were not among the first few people there! We have now been to a sample sale and warehouse sale and can safely say we cannot see much of a difference other than the level of organisation. All of the Staff were super helpful and we did get a free chocolate at the till when paying. 🤍 @Le Creuset UK #lecrueset

Stovky ľudí stáli v rade štyri hodiny, aby si kúpili hrnce, panvice, kanvice a ďalší riad za polovičnú cenu. Dvojdňový výpredaj dokonca spôsobil dopravný chaos, kvôli ktorému musela zasahovať polícia. „Prišiel som niečo po deviatej, čakal som do 14. hodiny. Bolo to zvláštne a veľmi neorganizované,“ posťažoval sa jeden zo zákazníkov v príspevku na Facebooku.