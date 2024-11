Šialená jazda cestného piráta na Liptove! FOTO Vodič AUDI si pomýlil D1 s pretekárskou dráhou

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj )

Policajti z Diaľničného oddelenia Policajného zboru Liptovský Mikuláš, Krajského dopravného inšpektorátu v Žiline v utorok počas služby na diaľnici D1 pri obci Východná zistili priestupok vodiča vozidla Audi. "Vodič jazdil po diaľnici v smere od Popradu na Liptovský Mikuláš rýchlosťou 208 km/h v úseku, kde je najvyššia dovolená rýchlosť 130 km/h. Prekročenie rýchlosti bude vyriešené v rámci objektívnej zodpovednosti," informovala polícia s tým, že pokuta mu príde poštou.

Výšku pokuty polícia nekonkretizovala, no podľa zákona platí, že ak vodič prekročí rýchlosť mimo obce o viac ako 60 kilometrov za hodinu, hrozí mu pokuta od 500 do 1000 eur a dokonca aj zákaz činnosti do troch rokov.

Polícia dlhodobo upozorňuje, že takéto nezodpovedné správanie môže mať vážne následky nielen pre vodiča, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Opäť teda vyzýva vodičov, aby jazdili zodpovedne a rešpektovali najvyššie dovolené rýchlosti.