Na Slovensku by mala vzniknúť firma zameraná na využívanie vyhoreného jadra, uviedol Pellegrini

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Bude možno zakrátko potrebné prijať aj nejaké rozhodnutie vlády, aby sa ten proces už, samozrejme, spustil a začalo sa konkrétne budovanie nejakého výskumného centra, v ktorom toto budeme robiť. Budem nabádať predstaviteľov vlády, aby neumožnili alebo urobili všetko pre to, aby tento výskumný projekt neodišiel do inej krajiny," povedal prezident.

archívne video

Prezident Peter Pellegrini symbolicky zasadil tulipán spolu s bývalou holandskou veľvyslankyňou (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Ak by bolo Slovensko v takom projekte úspešné, malo by mať dostatok jadrového paliva pre vlastný trh a mohlo by poskytovať túto službu aj všetkým krajinám v Európe, doplnil Pellegrini. To by následne mohlo predstavovať významný zdroj príjmov pre domácu ekonomiku.