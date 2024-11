Zmena zákona o ochrane prírody môže mať negatívne dôsledky, uviedla Klimatická koalícia

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Milan Kapusta)

BRATISLAVA - Pozmeňujúci návrh z dielne SNS k novele zákona o ochrane prírody a krajiny môže mať nezvratné negatívne dôsledky a uprie verejnosti práva zakotvené v medzinárodných dohovoroch. Upozornila na to Klimatická koalícia. Pozmeňujúci návrh hovorí o tom, že občianske združenia by už v správnych konaniach neboli účastníkmi konania, ale tzv. zúčastnenými osobami. Informovala koordinátorka Klimatickej koalície Lucia Szabová. O novele by sa malo hlasovať vo štvrtok (7. 11.).