Kauza Kiska ožíva aj v parlamente! Exprezident reaguje: Ostrá reakcia na kroky koalície po jeho odsúdení

Exprezident by sa mal podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD) tiež ospravedlniť všetkým občanom Slovenska za to, že "pri predvolebnej kampani klamal a získal úrad prezidenta podvodom". Ospravedlniť by sa tiež podľa neho mal aj všetkým protikandidátom, pretože išlo o neférovú súťaž. "Právoplatným odsúdením sme sa dozvedeli, že minul ďalšie peniaze, ktoré si chcel účelovo zaúčtovať práve do spoločnosti KTAG, a teda pri volebnej kampani oklamal všetkých občanov Slovenska a samozrejme neférovo súťažil s ostatnými protikandidátmi v tejto súťaži," myslí si Gašpar. Koalícia chce uznesením, ktorým sa začala zaoberať už v utorok ráno, pripomenúť, že konanie Kisku má celospoločenský rozmer.

Kiska na tieto kroky ostro reagoval a koalícii odkázal, že navrhnuté uznesenie považuje za potvrdenie toho, že celý proces okolo jeho osoby je nástrojom politickej pomsty Roberta Fica. „Fico sa nikdy nezmieril s tým, že prehral prezidentské voľby. Že do mojich rúk musel odovzdať svoju demisiu, a že som ho odmietol napriek vyhrážkam vymenovať za predsedu ústavného súdu. Určite nezabúda ani na to, že som odmietol vymenovať jeho kamaráta za veľvyslanca vo Vietname preto, že sa podieľal na únose vietnamského občana slovenským vládnym špeciálom,“ uviedol.

NAVRHNUTÉ UZNESENIE PARLAMENTU JE JASNÝM POTVRDENÍM, ŽE CELÝ PROCES OKOLO MOJEJ OSOBY BOL A JE NÁSTROJOM POLITICKEJ... Posted by Andrej Kiska on Tuesday, November 5, 2024

„Je až neuveriteľne paradoxné, že návrh uznesenia predkladá obžalovaný a obvinený z viacerých trestných činov Tibor Gašpar, ktorý kryl mafiánsky štát v pozícii policajného prezidenta a robil poskoka Norbertovi Bödorovi. Niet sa prečo čudovať, že tento pamflet zavádza a pripravuje obhajobu už známym aktérom mafie v našom štáte. Ak by neexistoval paragraf 363, zrejme by dnes sedelo asi 40 ľudí odsúdených za zločiny, ktoré sa diali na polícii a v iných štátnych inštitúciách počas vlád Smeru,“ tvrdí Kiska.

Kiska zároveň oznámil, že podáva dovolanie na Najvyšší súd SR. Tvrdí, že v jeho prípade ide o absolútny precedens, keď je odsúdený človek, ktorý nespôsobil štátu a ani nikomu žiadnu škodu. „Bol som a som stále presvedčený, že k žiadnej chybe nedošlo. Okrem toho sa v tomto pamflete aj priamo klame – výška nákladov na prezidentskú kampaň bola preverená Ministerstvom financií a nebolo zistené žiadne pochybenie, či porušenie zákona,“ uviedol.

Exprezident dostal podmienku

Kisku Krajský súd v Prešove 31. októbra uznal za vinného v daňovej kauze. Za pokračujúci prečin daňového podvodu mu uložil trest odňatia slobody na jeden rok s podmienečným odkladom na dva roky. Rozsudok je právoplatný.

Kauza súvisí so zaúčtovaním nákladov spojených s propagáciou Kisku pred prezidentskými voľbami, ktoré ako kandidát v marci 2014 vyhral. Týkalo sa to neoprávneného uplatnenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH spoločnosťou KTAG v rokoch 2013 a 2014 v celkovej výške zhruba 155 000 eur.