Voľby v USA rozdelili Slovensko! TAKTO reagujú naši politici: Šutaj Eštok hovorí o prehre médií, Gröhling o chaose

Pellegrini zablahoželal Trumpovi k víťazstvu

K víťazstvu Dolanda Trumpa v prezidentských voľbách mu zablahoželal slovenský prezident Peter Pellegrini. Informoval o tom odbor komunikácie Kancelárie Prezidenta SR. "Donald Trump, blahoželám Vám k zvoleniu za nového amerického prezidenta a prajem Vám i americkému ľudu veľa úspechov," uviedol Pellegrini.

Poukázal na to, že naše krajiny spájajú spoločné hodnoty slobody a demokracie. "Potvrdzujem, že Slovensko zostáva spoľahlivým a zodpovedným spojencom v Severoatlantickej aliancii, verím v pokračovanie našej spolupráce a verím, že vzťahy medzi USA a Slovenskom, ako aj celou Európou, sa budú naďalej rozvíjať pozitívnym smerom," dodal slovenský prezident.

Podľa Šutaja Eštoka neprehrala len Harrisová, ale aj všetky médiá

"Gratulujem Dolandovi Trumpovi k víťazstvu v slobodných a demokratických voľbách," napísal na sociálnej sieti minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Voľby v USA podľa jeho slov neprehrala len Kamala Harrisová, ale aj všetky médiá a najrôznejšie agentúry, ktoré umelo pretláčali viceprezidentku a tým aktivizovali voličov Donalda Trumpa. "Veľa vecí sa bude musieť v Amerike zmeniť. Želajú si to samotní Američania. Veľa vecí sa víťazstvom Trumpa zmení aj v Európe, aj na celom svete. Ja osobne za najdôležitejšiu považujem nádej na skoré uzavretie mieru vo viacerých vojnových konfliktoch," doplnil.

"Verím tomu, že jeho víťazstvo zmení veľa vecí v USA, ale že zmení aj mnohé vecí tu v Európe," uviedol Šutaj Eštok. Zvýraznil očakávania, ktoré sa spájajú s nádejou na ukončenie aktuálnych konfliktov vo svete, najmä vojny na Ukrajine. "Som zvedavý, ako pomôže prispieť, i v súvislosti so svojimi predchádzajúcimi vyjadreniami, vyriešiť konflikt na Ukrajine, celý svet to bude s napätím sledovať," pripomenul.

Vyjadrenia ďalších ministrov

Minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) považuje voľbu Trumpa za lepšie riešenie pre svet. "Dúfam, že sa to prejaví aj tým, že dosiahneme skôr mier vo svete. Z nášho pohľadu je samozrejme kľúčové ukončenie konfliktu na Ukrajine," zdôraznil Kamenický, odvolávajúc sa tiež na Trumpove predchádzajúce vyjadrenia.

Minister školstva, vedy, výskumu a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) rešpektuje vôľu Američanov. Za dôležité považuje tiež zhodnotiť i charakter kampaní, ktoré sprevádzali tohtoročné americké voľby.

Minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) takisto považuje voľbu prezidenta za rozhodnutie amerických voličov, zároveň si nemyslí, že by zvolenie Donalda Trumpa malo znamenať pre Slovensko zásadnú či výraznú zmenu.

Trumpovi zagratulovala k víťazstvu aj ministerka hospodárstva Denisa Saková.

Žiga verí, že USA a Slovensko budú pokračovať v dobrých vzťahoch

Na prezidentské voľby v USA zareagoval aj Peter Žiga, poverený výkonom právomocí predsedu NR SR. Informovala o tom Kancelária Národnej rady SR. "Blahoželám Donaldovi Trumpovi k znovuzvoleniu v slobodných demokratických voľbách. Je za ním veľký príbeh človeka, ktorý musel prekonať mnohé prekážky, vrátane atentátu. Spojené štáty americké sú významným spojencom Slovenska a verím, že v dobrých vzťahoch budeme pokračovať aj v ére prezidenta Donalda Trumpa," vyhlásil Žiga.

Európa a Slovensko budú musieť niesť ťažšie bremeno a robiť viac, reaguje Šimečka

Víťazstvo Donalda Trumpa podľa predsedu opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michala Šimečku znamená, že Európa a Slovensko budú musieť niesť ťažšie bremeno a robiť viac. Šimečka to vyhlásil na sociálnej sieti. "Budeme musieť byť silným a sebavedomým partnerom a viac sa spoliehať aj na vlastné sily, keď budeme čeliť zásadným bezpečnostným a ekonomickým výzvam a hrozbám, ktoré prichádzajú osobitne z Ruska a Číny," vyhlásil predseda hnutia.

Šimečka si myslí, že Slovensko tak bude musieť investovať viac do svojej bezpečnosti. Nové americké vedenie bude treba presvedčiť, že spojenectvo so Slovenskom nie je ťarchou ale výhodou. V Európe bude podľa neho potrebné posilňovať spojenectvá medzi krajinami v rámci Európskej únie aj Severoatlantickej aliancie. Ako líder PS zdôraznil, takéto posilnenie vzťahov podľa neho nebude možné robiť politikou, akú robí aktuálna vláda. "Zažili sme jeden mandát prezidenta Trumpa, čaká nás druhý. Je prirodzené, že máme obavy o to, čo príde. Je však dôležité, aby sme to zobrali aj ako príležitosť zmeniť našu krajinu a Európu k lepšiemu," myslí si Šimečka.

KDH Trumpovi praje zasadiť mierové riešenie pre vojnu na Ukrajine

Trumpovi k víťazstvu vo voľbách, ktoré sú výsledkom suverénneho rozhodnutia občanov USA a ako také je potrebné ich rešpektovať, gratuluje aj opozičná strana KDH. Želá si, aby víťaz volieb po prebratí úradu aj napriek niektorým doterajším vyjadreniam pokračoval v posilňovaní transatlantických vzťahov, ktoré vníma ako nenahraditeľný pilier ochrany demokracie a kolektívnej bezpečnosti. "Úprimne mu prajeme, aby sa dokázal s rovnakým nasadením zasadiť za mierové riešenie a bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Osobitne oceňujeme jeho prístup k ochrane práva na život nenarodených detí," uviedla hovorkyňa KDH Lenka Kovár.

KDH dodáva, že výsledky týchto volieb by však v prvom rade mali byť pre Európu jasným signálom, aby sme prevzali viac zodpovednosti za ekonomický rozvoj, vlastnú bezpečnosť a konkurencieschopnosť. Nech sú pre EÚ rovnako povzbudením vrátiť sa k subsidiarite, budovať silné členské štáty a regióny a riešiť tak problémy blízko pri ľuďoch bez pretláčania škodlivých ideológií. "Republikáni sú pre KDH dlhodobo partneri a preto sme pripravení spolupracovať s americkým Kongresom, aby sme posilnili konzervatívne hodnoty ako riešenie pre mnohé geopolitické výzvy, ktorým čelí náš svet. Nech nás vernosť týmto hodnotám vedie v časoch veľkých výziev," konštatuje strana na záver.

Výsledok amerických volieb berie SaS na vedomie

„Veríme, že Donald Trump bude dôstojným prezidentom všetkých Američanov, pričom si USA budú ctiť historicky dobré vzťahy medzi Slovenskom a USA. Pre mier vo svete je kľúčovým predpokladom, aby novozvolený prezident Donald Trump chápal členstvo v NATO ako nespochybniteľný záväzok voči svojim partnerom. Nepredvídateľné kroky, silné gestá či šírenie nenávisti totiž so sebou nesú riziká chaosu a polarizácie. To si v týchto dňoch nemôže dovoliť nielen Európa ale ani svet,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.

Ďalšie reakcie

doplnil tímlíder SaS pre zahraničné veci Juraj Droba.

"Gratulujem novozvolenému prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. Je to víťazstvo zdravého a slobodného rozumu. Verím, že celý svet čakajú lepšie časy," napísal na sociálnej sieti poslanec NR SR za Smer-SSD Branislav Becík.

Ku gratuláciám sa pridala aj mimoparlamentná Sme rodina. „Blahoželáme novozvolenému 47. prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. Voľby ukázali svojho jasného víťaza a preto veríme, že napätie a polarizácia, ktoré sa dlhodobo šírili nielen v USA, ale v rámci celého sveta, sa dostanú pod kontrolu a novozvolený prezident začne riešiť reálne problémy nielen v USA, ale aj vo svete, kde má USA nezastupiteľnú úlohu,“ napísalo hnutie na sociálnej sieti.

Expremiér Eduard Heger (Demokrati) zablahoželal Trumpovi k víťazstvu. "Sľúbil svojim občanom veľa, a splniť tieto sľuby bude náročné. Trump má skúsenosti z predchádzajúceho pôsobenia vo funkcii prezidenta, ktoré bude nevyhnutne potrebovať. Avšak svet sa odvtedy zmenil. Demokracie po celom svete čelia tlaku autoritárskych režimov. Z tohto dôvodu bude kľúčové, aby Spojené štáty a Európska únia boli silnými spojencami. Hodnoty ako vzájomná spolupráca, jednota a solidarita budú v tomto čase veľmi dôležité," napísal na sociálnej sieti.