VEĽKÝ PREHĽAD Sociálna poisťovňa potvrdila nárast dôchodkov! Sumy pôjdu nahor, prilepšia si aj tí najzranitelnejší

Podľa zákona o sociálnom poistení sa dôchodky každoročne valorizujú na základe priemernej dôchodcovskej inflácie vypočítanej za prvých deväť mesiacov predchádzajúceho roka. Pre príklad, ak niekto aktuálne poberá starobný dôchodok na úrovni 650 eur, pri 2,1 % valorizácii to znamená zvýšenie približne o 13,65 eura mesačne.

Poberané dôchodky sa zvýšia automaticky bez osobitnej žiadosti dôchodcov, pričom prvýkrát im budú vyplatené v januári 2025. V pondelok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr. O zvýšení dôchodkov zašle SP ich poberateľom písomné rozhodnutie. "Dôchodky vo vyššej sume im budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2025 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2025," uviedol Kontúr.

Minimálne dôchodky

Sociálna poisťovňa pripomína, že na zvýšenie dôchodku od 1. januára 2025 sa zo zákona neprihliada na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Valorizuje sa suma pôvodne priznaného dôchodku bez tohto zvýšenia. Znamená to, že po valorizácii dôchodku od 1. januára 2025 Sociálna poisťovňa prehodnotí nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku.

Zároveň platí, že od 1. januára 2025 sa mení aj samotná suma minimálneho dôchodku zodpovedajúca získanému počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku. Napríklad dôchodca, ktorý na účely minimálneho dôchodku získa zákonom určených minimálne 30 rokov dôchodkového poistenia, bude mať od 1. januára 2025 nárok na minimálny dôchodok vo výške 397,30 eura, pri 40-tich rokoch dôchodkového poistenia to bude 467,20 eura.

Ekonomický expert Jozef Mihál v tejto súvislosti pripravil prehľadnú tabuľku minimálnych dôchodkov podľa rokov dôchodkového poistenia.

Minimálne dôchodky v roku 2025. * Poznámka pre fajnšmekrov. Pri predpokladanej ADH pre rok 2025 = 19,00 € a pri už... Posted by Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála on Monday, November 4, 2024

Seniori s minimálnym dôchodkom budú po prehodnotení od SP dostávať finančne výhodnejší dôchodok, a to v prípade, že ich dôchodok bude nižší ako nová suma minimálneho dôchodku. Rovnako ak ich dôchodok bude vyšší ako táto nová suma, tak nárok na minimálny dôchodok im zanikne, avšak poisťovňa im ho vyplatí vo vyššej sume, takže si finančne polepšia.

Bude to stačiť?

Napriek tomu, že valorizácia by mala pomôcť dôchodcom vyrovnať sa s rastúcimi cenami, mnohí majú pocit, že zvýšenie o 2,1 % im nepomôže pokryť všetky zvýšené náklady. Inflácia na Slovensku v posledných rokoch zasiahla najmä základné potreby ako potraviny a energie, čo výrazne ovplyvňuje dôchodcov s nízkymi príjmami. Pomôcť by im mal najmä 13. dôchodok, ktorý by sa mal tiež v budúcom roku zvyšovať.

archívne video

Dôchodcovia dostanú tento rok 13. dôchodok vo výške 606,30 eura, tvrdí Erik Tomáš (Zdroj: TASR/Martina Kriková)