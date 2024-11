Tvrdá rana pre milovníkov pečiva: Pekáreň ohlásila zatvorenie prevádzky! Dôvodom sú nekončiace krádeže

(Zdroj: kralovskapekaren.sk)

BRATISLAVA - Dlhé roky fungovali ako prevádzka v bratislavskom Ružinove, no po opakovaných krádežiach a vlámačkách do predajne sa rozhodli zatvoriť brány. Reč je o Kráľovskej pekárni, ktorá mala jednu zo svojich prevádzok v srdci Ružinova na Herlianskej ulici. Počas roka ich však opakovane vykradli a polícia priestupky vždy uzavrela bez nájdenia páchateľa.

Kráľovská pekáreň slúžila zákazníkom v bratislavskom Ružinove dve desaťročia, no to, čo sa dialo posledné mesiace, nemalo obdobu. Za posledný rok ich stánok na trhovisku v srdci Ružinova päťkrát vykradli bez toho, aby polícia dolapila páchateľa. V súčasnosti sa na ňom nachádza odkaz, že stánok je zatvorený. Informuje o tom portál sme.sk.

Okrem vlámačiek musela firma riešiť aj opakované opravy, ktoré ich stále nemalá peniaze. „Keď nás po troch týždňoch piatykrát vykradli, povedali sme si, že toto už naozaj stačilo,“ hovorí prevádzkár siete predajní Dušan Nagy. Ako dodal, pri poslednej krádeži už ani nevolal policajtov - nevidel v tom zmysel. „Vždy sme strávili čas vypĺňaním papierov a po dvoch mesiacoch nám vždy prišlo vyrozumenie: Prípad uzavretý, páchateľ neznámy,“ konštatuje Nagy. Podľa jeho slov viackrát žiadali políciu, aby sa v lokalite raz za čas ukázali, no nepomohlo to. políciu žiadali, aby sa v lokalite aspoň občas ukázala, ale nepomohlo to.

V predajni nemali alarm, Nagy argumentuje tým, že sa už viackrát malo trhovisko rekonštruovať, no nikdy sa to nedoriešilo. „Už dlho sa špekuluje, že trhovisko prejde rekonštrukciou. My sme začali s obnovou našich stánkov, meníme ich za nové a moderné. Nechceli sme však investovať do nového stánku a potom trhovisko na niekoľko mesiacov zavrú," vysvetlil s tým, že napriek tomu museli mať po vlámačkách zatvorené, aby opravili poškodené časti stánku, čím stratili zákazníkov. Doteraz otvorili v Bratislave celkovo 6 prevádzok - 4 v Ružinove, 1 v Starom Meste a jednu v Novom Meste. Podľa Nagya budú objednávky cez eshop fungovať ďalej, vyzdvihnúť sa však budú dať na inej prevádzke.