Kosová popiera tvrdenie Andreja Kisku: Sudcovia nerozhodujú zo strachu, ako to tvrdí exprezident

"Sudcovia sa pri rozhodovaní riadia ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a zákonmi. Rozhodujú podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne. Tak, ako to sľubujú do rúk prezidenta, ktorý ich menuje. Andrej Kiska by to mal vedieť. Aj do jeho rúk sudcovia skladali sľub," uviedla súdna rada v reakcii na Kiskove vyhlásenia.

Rada vo vyhlásení reagovala aj na slová bývalého predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka. Na svoje zastupovanie v súdnej rade si podľa nej nezvolili zlo. Obaja menovaní by mali byť podľa Kosovej pre ostatných príkladom rešpektovania sudcov. "Urážanie a dehonestovanie sudcov z úst bývalého prezidenta a bývalého poradcu prezidenta a predsedu súdnej rady je absolútne neakceptovateľné," uzavrela predsedníčka súdnej rady.

Verdikt je právoplatný

Krajský súd uložil vo štvrtok bývalému prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi v kauze KTAG trest odňatia slobody na jeden rok s podmienečným odkladom na dva roky. Verdikt je právoplatný. Kiska po vynesení štvrtkového rozsudku vyhlásil, že súčasná vláda sa nepohodlným sudcom vyhráža disciplinárnymi konaniami, a tak medzi nimi zavládol strach.

Kauza súvisí so zaúčtovaním nákladov spojených s propagáciou Kisku pred prezidentskými voľbami, ktoré ako kandidát v marci 2014 vyhral. Týkalo sa to neoprávneného uplatnenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH spoločnosťou KTAG v rokoch 2013 a 2014 v celkovej výške zhruba 155.000 eur. Kiska obvinenia odmietal a v reakcii na rozsudok avizoval podanie dovolania na Najvyšší súd SR.