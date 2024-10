Z lôžka rovno do rokovacej sály: Koalícii pomohol poslanec Hlasu, ešte včera bol PN! Ostrá reakcia strany

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Z lôžka rovno do rokovacej sály. Vládna trojka sa v utorok ocitla v patovej situácii. Po tom, ako trojica poslancov okolo Rudolfa Huliaka oznámila, že dva dni nepríde do parlamentu, koalícia nevedela pristúpiť v utorok k hlasovaniu. Nemala totiž dosť poslancov, okrem spomínanej trojice im chýbal aj poslanec Hlasu-SD Ján Blcháč, ktorý zápasí s rakovinou a bol PN. Dnes sa však dostavil do Národnej rady SR.

Keď sa Rudolf Huliak rozhodne, že položí vládu, je to jeho zodpovednosť, hovorí Tomáš Taraba (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Poslancovi Jánovi Blcháčovi (Hlas-SD) v marci diagnostikovali rakovinu, odvtedy absolvoval chemoterapiu aj nejaké ožiare. Informoval o tom sám iba niekoľko dní dozadu na sociálnej sieti. „Bolo to ťažké, veľakrát som išiel z chemo rovno na mestské podujatie a mohli ste si všimnúť, že sa necítim vo svojej koži, ale zvládal som to aj popri práci a celého pol roka som si prispôsoboval všetko tak, aby som nevymeškal žiadne rokovanie. Potrebujem ešte absolvovať nejaké vyšetrenia a procedúry, čo sa už ale nedá inak, ako hospitalizáciou. Je to pre mňa obrovská zmena, keďže som PN nebol, už ani nepamätám. Píšem vám to všetko preto, aby ste vedeli, že bojujem a zvládam to,“ napísal v polovici októbra.

Ešte minulý týždeň bol pritom Blcháč zo schôdze ospravedlnený pre chorobu. Tri dni dozadu zverejnil na sociálnej sieti video od svojich kolegov z úradu. Okrem toho, že je poslancom NR SR, je totiž aj primátorom Liptovského Mikuláša. „Takýto neskutočne skvelý tím kolegov mám na úrade. Prekvapili ma a do nemocnice mi poslali toto video. Nečakal som to. Veľmi všetkým ĎAKUJEM za milé slová,“ napísal.

Dnes už však opäť sedí v parlamente a koalícia tak má v pléne tesnú väčšinu 76 poslancov. Do problému sa dostali po tom, čo trojica poslancov Rudolf Huliak, Ivan Ševčík a Pavel Ľupták oznámila, že sa v utorok a v stredu nezúčastní na rokovaniach a hlasovaniach odôvodnili ignoráciou zo strany koalície a vyhodením šéfa Štátnej ochrany prírody Štefana Kysela. "Dostalo sa nám odozvy, že sme nepotrební, že majú 76-ku aj bez nás,“ odkázali vládnej trojke.

Koalícia má v parlamente 79 poslancov, bez troch poslancov okolo Huliaka im však ostala len najtesnejšia väčšina – 76 poslancov. Avšak, keďže im včera chýbal aj Blcháč, mali len 75 poslancov, čo nestačilo na to, aby bola NR SR úznášaniaschopná. Opozícia sa totiž rozhodla neprezentovať a k hlasovaniu o prerokovaných zákonoch ani o vyslovení nedôvery ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi a ministerke kultúry Martine Šimkovičovej sa tak pristúpiť v utorok nemohlo. Dnes už koalícia aj s prispením Blcháča mohla schváliť prerokované zákony, ako aj rozhodnúť o tom, že obaja ministri zostanú vo svojich funkciách. Šimkovičová dokonca Blcáčovi poďakovala. "Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom za podporu. Osobitne by som rada poďakovala Jankovi Blcháčovi, ktorý ma napriek svojmu vážnemu stavu prišiel podporiť. Ľudsky je mi trošku ľúto, že niektorí iní sa nezastavili ani pred ohrozovaním jeho zdravia tým, že odmietli hlasovať," uviedla.

Strana Hlas-SD však odmietol špekulácie o tom, že Blcháč ukončil PN účelovo. "Strana HLAS považuje za krajne neprípustné, aby médiá zneužívali zdravotný stav nášho poslanca a primátora Liptovského Mikuláša, Jána Blcháča, na svoje PR články o politickej situácii. Ján Blcháč včera ukončil PN a dnes sa už zúčastnil rokovania Národnej rady. Rázne odmietame akékoľvek tvrdenia o účelovom ukončení PN a apelujeme na médiá, aby rešpektovali jeho právo na súkromie v súvislosti so zdravotným stavom," uviedla strana.