Poslanci Národnej rady zasadli do lavíc! Tieto návrhy schválili: Pokračovať budú budúci týždeň

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Veková hranica výkonu notárskeho úradu sa zvýši zo súčasných 67 na 70 rokov. Notári by tak mohli vykonávať svoju profesiu do 70 rokov. Vyplýva to z novely Notárskeho poriadku, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR schválili.

Návrh predložil predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Miroslav Čellár (Hlas-SD). Pripomenul, že pri notároch ide o výkon slobodného povolania, ktorého výkon po ekonomickej báze vykonávajú notári ako samostatne zárobkovo činné osoby. "Z nám najbližších štátov je v súvislosti s touto právnou úpravou stanovený vekový limit 70 rokov v Českej republike, Rakúsku aj v Maďarsku," uviedol v dôvodovej správe s tým, že na túto hranicu chce upraviť vekový limit aj na Slovensku. Novela má nadobudnúť účinnosť od 1. decembra.

archívne video

Strana SaS sa vyjadruje k aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Sestrám s odbornou prípravou v Rumunsku by mohla byť uznaná kvalifikácia

Sestrám zodpovedným za všeobecnú starostlivosť, ktoré absolvovali odbornú prípravu v Rumunsku, by mohla byť na Slovensku uznaná odborná kvalifikácia. Vyplýva to z vládnej novely zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania. Legislatívna úprava je z dielne ministerstva školstva. Reaguje ňou na smernicu Európskeho parlamentu a odporúčanie Rady Európskej únie.

Novela má tiež zaviesť koncept takzvaného automatického uznávania kvalifikácií v rámci členských krajín Európskej únie na pokračovanie v štúdiu. "Cieľom je zabezpečiť, aby vysokoškolská kvalifikácia, alebo kvalifikácia umožňujúca prístup na vysokoškolské štúdium získaná v jednom členskom štáte, bola automaticky uznaná na rovnakom stupni na účely prístupu k ďalšiemu štúdiu v iných členských štátoch," ozrejmil rezort.

Ubezpečil, že právo inštitúcie vysokoškolského vzdelávania určiť osobitné kritériá prijatia pre osobitné študijné programy alebo overiť pravosť dokumentov zostane po zmene nedotknuté. "Automatické vzájomné uznávanie kvalifikácií na pokračovanie v štúdiu bez osobitného administratívneho procesu bude zabezpečené databázou kvalifikácií z členských štátov, ktorá bude obsahovať možnosť vytvorenia doložky ako elektronického dokumentu, ktorým uchádzač preukáže stupeň dosiahnutého vzdelania ako základnú podmienku prijatia podľa paragrafu 56 zákona o vysokých školách v znení neskorších predpisov. Ostatné podmienky prijatia sú predmetom prijímacieho konania na vysoké školy," dodal. Novela zákona má nadobudnúť účinnosť 1. marca 2025.

Test proporcionality by mal posudzovať aj všeobecné pravidlá

Test proporcionality by mal posudzovať nielen existujúce pravidlá, týkajúce sa právnych predpisov zameraných na regulované povolania, ale aj všeobecné pravidlá. Ide napríklad o právne predpisy, zaoberajúce sa ochranou spotrebiteľa a bezpečnosťou výrobkov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania.

"Cieľom navrhovanej právnej úpravy je, aby sa v teste proporcionality skúmala dostatočnosť alebo nedostatočnosť existujúcej právnej úpravy z hľadiska dosiahnutého cieľa," priblížilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Zmenami reaguje na výhrady Európskej komisie, pričom zahŕňajú aj možnosť získania odbornej kvalifikácie.

Možnosťou získania odbornej kvalifikácie sa má v teste proporcionality podľa novely preskúmavať každý spôsob bez rozdielu, či ide o vzdelanie získané v rámci formálneho alebo neformálneho vzdelávania. Do posúdenia je podľa rezortu nevyhnutné zahrnúť všetky spôsoby získania odbornej kvalifikácie.

V rámci navrhovanej regulácie povolaní vo vnútornom predpise vnútornej komory sa zároveň majú doplniť procesné záruky posúdenia proporcionality zo strany ministerstva alebo ústredného orgánu štátnej správy. Na zabezpečenie aktívneho dohľadu má ministerstvo alebo ústredný orgán štátnej správy, v ktorého pôsobnosti je regulované povolanie, zaslať stanovisko k testu proporcionality aj v prípade, ak nemá voči nemu pripomienky.

Daňové zaťaženie výroby elektriny z malých OZE sa zníži

Zmena zákona oslobodí od spotrebnej dane elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), a tak prispeje ku zníženiu zdaňovania občanov a právnických osôb pri výrobe elektrickej energie z malých zdrojov. Vyplýva to zo zmeny zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, ktorý v stredu definitívne schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Návrh zákona posúva hranicu malého zdroja energie zo súčasných 10 kilowattov (kW) na 50 kW, pričom cieľom je podporiť výrobu elektriny z OZE, a tým motivovať potenciálnych výrobcov znížiť záťaž na životné prostredie a posilniť energetickú bezpečnosť SR.

"Predkladaný návrh zákona výrazne zníži administratívnu záťaž pri malých zdrojoch elektrickej energie a zároveň výrazne zníži záťaž príslušných štátnych orgánov, pričom strata príjmov, teda takzvané negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy sú prakticky bezvýznamné, respektíve nie sú úmerné k nákladom vynakladaným pri administratívnej a kontrolnej činnosti príslušných štátnych orgánov," uvádza sa v predloženom materiáli.

Pri doteraz platnom oslobodení od spotrebnej dane pri malom zdroji elektrickej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW bola strata pre rozpočet verejnej správy vyčíslená na 270 000 eur. Po novele by sa mala zvýšiť o 30 000 eur.

Preukazovanie záruky pôvodu elektriny môže byť pre osoby s malými zdrojmi energie administratívne a časovo náročné, vyplýva z návrhu. Elektrina vyrobená v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 50 kW spotrebovaná osobou, ktorá ju vyrobila, tak bude oslobodená od spotrebnej dane. Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2025.

Materské školy sa od budúceho roka budú financovať zo štátneho rozpočtu

Materské školy (MŠ) budú od budúceho roka financované zo štátneho rozpočtu. Vyplýva to z novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Do zákona tiež doplnili prísnejšiu kontrolu výchovy a vzdelávania nad rámec školského programu. Ak rada školy a pedagogická rada školy takéto vzdelávanie povolia, bude sa môcť realizovať len vtedy, ak zákonný zástupca nevyjadrí aktívne svoj nesúhlas.

"Podľa súčasného stavu MŠ bez ohľadu na zriaďovateľa sú financované z vlastných príjmov samosprávy, ktorých podstatnú časť predstavuje podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb," priblížil rezort školstva. Z dôvodu zmeny financovania MŠ navrhlo znížiť pôvodné percento podielu obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo 70 percent na 56,1 percenta. Návrhom sa splní jeden z cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR.

Zavádza sa tiež prísnejšia odborná a verejná kontrola výchovy a vzdelávania, ktorá sa poskytuje v školách nad rámec školského vzdelávacieho programu. "Cieľom má byť posilnenie eliminácie poskytovania vzdelávania, ktoré by bolo v rozpore s princípmi výchovy a vzdelávania, najmä ktoré by mohlo viesť k popieraniu faktov, šíreniu dezinformácií, k narušovaniu mravnosti alebo ohrozovaniu mravnej výchovy detí a žiakov alebo k podnecovaniu k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti alebo k ďalším formám intolerancie," skonštatovali poslanci. Návrh na takéto špeciálne vzdelávanie bude musieť prerokovať rada školy aj pedagogická rada školy. Ak budú súhlasiť, výchova a vzdelávanie "nad rámec" budú možné len ak zákonný zástupca nevyjadrí aktívne svoj nesúhlas. Ak sa poskytovanie výchovy a vzdelávania nad rámec školského vzdelávacieho programu nepredkladá na schválenie v rade školy a pedagogickej rade školy, je na jej poskytovanie potrebný aktívny súhlas zákonného zástupcu.

Pribudnú aj nenormatívne príspevky

MŠ budú financované zo štátneho rozpočtu aj prostredníctvom nenormatívnych príspevkov. Ide o dopravné, odchodné, príspevok na súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu MŠ či podporné opatrenia.

Novela zákona taktiež obsahuje povinnosť prijatia dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom v obci, deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu a deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie. Urobiť tak bude musieť riaditeľ spádovej MŠ. V prípade, že v obci nie je zriadená MŠ, doplní sa povinnosť obcí dohodnúť sa na spádovej škôlke. Ak sa obce navzájom nedohodnú určovať ju má príslušný regionálny úrad školskej správy.

V prípade zistenia porušenia právnych predpisov bude môcť začať konanie ex offo aj bez podnetu od Štátnej školskej inšpekcie. Riaditeľ sa po novom nebude môcť opätovne uchádzať o rovnakú pozíciu aj po odvolaní inšpektorom.

Novou legislatívou sa tiež prechodne upravuje možnosť určenia mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy vo vzťahu k materským školám zriadeným ústredným orgánom štátnej správy. Zabezpečiť sa tiež má lepšia vymožiteľnosť povinného vzdelávania v prechodnom období pre deti odídencov z Ukrajiny.

Do zákona sa tiež dopĺňa princíp politickej, náboženskej a ideologickej neutrality, ktorý nadväzuje na existujúce princípy výchovy a vzdelávania. Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh poslancov Smeru-SD a SNS, ktorým sa z pôvodného návrhu vypustila časť, ktorá hovorí o možnosti dodatočne zmeniť doklady o získanom vzdelaní na žiadosť osoby, ktorá zmenila meno alebo priezvisko.

Podmienky na odpočítanie DPH sa majú upraviť, ide o boj s daňovými únikmi

Realizácia viacerých opatrení v oblasti práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty (DPH), ako aj jeho opráv a úprav je hlavným cieľom návrhu novely zákona o DPH. Právnu normu z dielne Ministerstva financií (MF) SR poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania.

Podľa predkladateľa ide o súčasť boja proti daňovým únikom. "Zmenami a doplnením zákona o DPH dôjde najmä k rozšíreniu prípadov, na ktoré sa bude vzťahovať povinnosť opravy odpočítanej dane, k spresneniu legálnej definície pojmu 'investičný majetok' a k úprave pravidiel v oblasti úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku," avizoval v dôvodovej správe rezort financií.

V oblasti opravy odpočítanej DPH navrhuje po novom zohľadniť aj iné prípady ako len situácie, keď jej predchádza oprava základu dane na strane dodávateľa tovaru alebo služby. "V praxi totiž môžu nastať aj iné situácie, ktoré by odôvodňovali vykonať opravu odpočítanej dane, a to vo všeobecnosti v prípade, keď nastane zmena vo faktoroch použitých pri určení výšky odpočítanej dane. Tieto situácie však nie sú v súčasnom znení zákona o DPH zohľadnené," upozornilo MF.

Zároveň je presvedčené, že súčasná definícia pojmu "investičný majetok" v zákone nie je dostatočná. Nie je z nej totiž zrejmé, že pod tento pojem sa má zahŕňať výlučne dlhodobý majetok platiteľa. Ministerstvo preto navrhuje spresnenie definície, aby jednoznačne vylučovala zásoby.

Ďalším nedostatkom aktuálneho znenia zákona je podľa MF vzorec, ktorým sa určuje výška dodatočne odpočítateľnej alebo neodpočítateľnej dane pri investičnom majetku. Ten totiž nezohľadňuje požiadavky príslušnej európskej smernice. "V tejto súvislosti sa zavádza nový spôsob vykonávania úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku, a to tak pri zmene účelu použitia, ako aj pri zmene rozsahu použitia investičného majetku," priblížil rezort. Novelou má dôjsť aj k ďalším úpravám ustanovení zákona o DPH, ktoré vyplývajú z požiadaviek aplikačnej praxe. Právna norma má nadobudnúť účinnosť postupne, a to 1. januára, 30. júna a 1. júla 2025.

Pravidlá pre dorovnávaciu daň by sa mali spresniť

Technické upresnenia, ktoré dopĺňajú už zavedené inštitúty, sú hlavným cieľom návrhu novely zákona o dorovnávacej dani. Právnu normu z dielne Ministerstva financií (MF) SR poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania.

Zákonom o dorovnávacej dani bola minulý rok do slovenského právneho poriadku prevzatá príslušná európska smernica, ktorá vychádza z globálnych modelových pravidiel prijatých tzv. Inkluzívnym rámcom organizácií OECD/G20. Má sa tak zabezpečiť minimálne 15 % zdanenie príjmov podnikateľov nachádzajúcich sa na Slovensku, ktorí sú členmi nadnárodnej skupiny alebo veľkej vnútroštátnej skupiny podnikov.

S cieľom objasnenia a doplnenia globálnych pravidiel k nim boli v priebehu roka 2023 prijaté administratívne usmernenia. Tie síce nie sú súčasťou smernice, členské štáty Európskej únie sa však zaviazali ich uplatňovať.

"Cieľom návrhu zákona je implementovať doposiaľ schválené usmernenia, pričom je nutné zabezpečiť implementáciu všetkých záverov, ktoré z nich vyplývajú a v určitých prípadoch je pritom nutné, aby bolo pravidlo jasne zakotvené v zákone za účelom zabezpečenia vyššej miery právnej istoty," vysvetlil rezort financií.

Návrh novely tak obsahuje napríklad spresnenia a doplnenia výpočtu oprávneného príjmu alebo oprávnenej straty základného subjektu či výpočtu sumy upravených zahrnutých daní. Návrhom sa tiež spresňujú zavedené definície, dopĺňajú sa pravidlá pre výpočet sumy vylúčených príjmov na základe ekonomickej podstaty a zavádzajú sa zjednodušené výpočty pre nevýznamné subjekty. Účinnosť novely navrhuje predkladateľ od 31. decembra 2024.

ÚDZS má mať viac kompetencií pri nariaďovaní ozdravného plánu

Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) by sa mali rozšíriť kompetencie súvisiace s ozdravným plánom. Zdravotnej poisťovni by ho mohol po novom nariadiť aj v prípade straty, v dôsledku ktorej výška jej vlastného imania klesla pod minimálnu hodnotu základného imania. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania.

"Navrhovaná právna úprava rieši viaceré oblasti týkajúce sa systému verejného zdravotného poistenia, činnosti zdravotných poisťovní a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Napĺňa aj úlohy z Programového vyhlásenia vlády SR, podľa ktorého treba posilniť dohľadovú úlohu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou," ozrejmil rezort zdravotníctva, ktorý za legislatívnou úpravou stojí.

Novela rieši aj problém tzv. mŕtvych duší, teda poistencov, u ktorých možno predpokladať, že nežijú, ale v registroch nie je údaj o ich úmrtí. Zaviesť sa podľa návrhu majú nové dôvody pre zánik poistného vzťahu - vek nad 105 rokov, nečerpanie zdravotnej starostlivosti za posledných päť rokov, neexistencia dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všeobecným lekárom, neexistencia komunikácie zdravotnej poisťovne s poistencom a dlhodobý poistný vzťah k jednej poisťovni. "Všetky podmienky by pritom museli byť splnené kumulatívne, aby sa eliminovalo riziko zániku poistného vzťahu poistenca, ktorý je žijúci," poznamenal rezort.

Po novom by takisto mohlo byť poskytovanie informácií o dočasných pracovných neschopnostiach zdravotným poisťovniam povinné pre Národné centrum zdravotníckych informácií, nie zamestnávateľa. Novelou sa má ustanoviť aj legislatívny rámec pre poskytovanie tzv. benefitov zdravotnými poisťovňami a určiť ich horná hranica objemu. Úprava má rovnako poskytnúť legislatívnu oporu pre zverejňovanie metodík v prípade, ak dôjde k prepočtu úhradového mechanizmu podľa klasifikačného systému diagnosticko-terapeutických skupín (DRG).

Návrh má takisto zabezpečiť prístup chudobou ohrozených skupín obyvateľstva, ktoré sú dlžníkmi alebo osobami bez domova, k všeobecnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej prostredníctvom agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Minimálna sieť ambulancií špecialistov sa má určiť podľa nových pravidiel

Minimálna sieť ambulancií špecialistov sa má určiť podľa nových pravidiel. Sieť by mala byť po novom definovaná na základe určených parametrov s každoročným prehodnocovaním a vyhodnocovaním jej naplnenia. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v stredu do druhého čítania.

Ministerstvo zdravotníctva, ktoré za úpravou stojí, ozrejmilo, že súčasná úprava nesignalizuje problém dostupnosti v špecializovaných ambulanciách v SR. "Jej aktuálne nastavenie nedáva možnosť problém nedostatku lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov v špecializovaných ambulanciách identifikovať, predvídať, kvantifikovať ani lokalizovať," ozrejmilo.

Rezort podotkol, že aktuálne sa pri vyhodnocovaní stavu naplnenia siete nezohľadňuje účel, ktorý daná špecializovaná ambulancia v systéme plní. "Dôsledkom je skutočnosť, že verejná minimálna sieť je v príslušnej odbornosti naplnená, pričom do verejnej siete pri vyhodnocovaní vstupujú aj ambulancie, ktorých nosnou činnosťou nie je poskytovanie špecializovanej ambulantnej starostlivosti na základe odporúčania od lekára vo všeobecnej ambulancii," vysvetlil.

Novelou sa preto navrhuje započítavať do verejnej siete iba tzv. verejne dostupné ambulancie, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť prevažne na základe výmenného lístka. "Rozhodnutie, či poskytovateľ bude poskytovať zdravotnú starostlivosť vo verejne dostupnej alebo nie verejne dostupnej ambulancii, bude slobodným rozhodnutím poskytovateľa," poznamenalo ministerstvo. Ambulancie by mali byť evidované v špeciálnom registri.

Legislatívna úprava má zároveň posilniť úlohu samosprávnych krajov pri tvorbe verejnej optimálnej siete, a to vo forme zvýšenia alebo zníženia optimálnej kapacity verejnej optimálnej siete podľa terénnych znalostí a špecifík v regióne. Rovnako má posilniť aj výmenu údajov o poskytovateľoch medzi orgánmi verejnej moci a ostatnými zúčastnenými subjektmi s cieľom jednotnosti údajov v databázach. Novela prináša tiež zmeny v súvislosti s obmedzovacími prostriedkami, s elektronickou dočasnou pracovnou neschopnosťou, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Zaviesť sa má aj nový typ zdravotnej starostlivosti, a to komunitnej. Tá má prihliadať okrem iného na duševné zdravie pacienta. Upraviť sa majú aj náležitosti v súvislosti s optimalizáciou siete nemocníc. "A to najmä technické náležitosti a taktiež aj úprava čakacích lehôt na plánovanú zdravotnú starostlivosť," dodal rezort.

Elektronické služby v zdravotníctve sa majú upraviť, vzniknúť majú i nové

Elektronické služby v zdravotníctve sa majú upraviť. Vzniknúť majú aj nové. Vyplýva to z novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania. Návrh je z dielne ministerstva zdravotníctva. To vysvetlilo, že materiál súvisí s prípravou dátovej reformy, ktorej cieľom je najmä odbremenenie zdravotníkov od zbytočného vykazovania a zlepšenie dátovej dostupnosti a kvality.

Novelou sa má napríklad zaviesť elektronizácia laboratórnych vyšetrení, ktorá má zabrániť ich opakovaniu. Rezort v nej takisto navrhuje službu elektronického objednávania pacienta na vyšetrenie k poskytovateľovi cez jednotný centrálny systém. Úprava má priniesť aj elektronické uzatváranie dohôd o poskytovaní všeobecnej a špecializovanej gynekologickej zdravotnej starostlivosti.

Ministerstvo sa v novele zaoberá aj zosúladením zákonov v zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti. Chce ňou takisto zefektívniť procesy pri uzatváraní dohôd o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Navrhuje aj vytvorenie Národného registra očkovania či Národného registra duševných ochorení. Presadiť zároveň chce i zmenu prevádzkovateľa Národného registra prenosných ochorení, a to na Úrad verejného zdravotníctva SR.

Úprava má sprecizovať vydávanie elektronických preukazov pracovníkov v zdravotníctve. Rušiť by sa ňou mal aj register úrazov vyžadujúcich poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo to odôvodnilo jeho neefektívnosťou z pohľadu naplnenosti. "Jeho výstupy je možné nahradiť údajmi z iného štatistického zdroja údajov," dodalo.

Hospodárske subjekty budú mať pre znižovanie odlesňovania nové povinnosti

Hospodárske subjekty čakajú z dôvodu implementácie euronariadenia o znižovaní odlesňovania nové povinnosti. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa vykonávajú opatrenia Európskej únie (EÚ) na zmiernenie globálneho odlesňovania, z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

"V záujme dosiahnutia cieľa zníženia miery globálneho odlesňovania a degradácie lesov nariadenie ukladá povinnosti pre hospodárske subjekty, obchodníkov a ich splnomocnených zástupcov v oblasti umiestnenia a sprístupnenia príslušných výrobkov z príslušných komodít na trhu EÚ vrátane ich vývozu," spresnil v dôvodovej správe k zákonu agrorezort.

Nariadenie ukladá podľa MPRV členským štátom EÚ povinnosť kontrolovať dovoz, vývoz a produkciu výrobkov z komodít drevo, kakao, káva, sója, palma olejná, kaučuk a hovädzí dobytok, ktorých pestovanie, výroba a chov patrí medzi hlavné príčiny globálneho odlesňovania lesných pozemkov alebo degradácie lesov vo svete.

"Nariadenie ukladá Slovenskej republike povinnosť určiť príslušný orgán zodpovedný za plnenie povinností vyplývajúcich z nariadenia a zabezpečiť pre tento orgán adekvátne právomoci, nezávislosť pri výkone funkcie a zdroje na plnenie povinností," upozornilo ministerstvo pôdohospodárstva.

Návrh zákona určuje príslušné orgány na vykonávanie dozoru nad dotknutými hospodárskymi subjektami a obchodníkmi, ktorí príslušné komodity alebo príslušné výrobky umiestňujú alebo sprístupňujú na trhu EÚ alebo ich vyvážajú. To sa vzťahuje na ich dovoz, domácu produkciu aj obchodnú činnosť. Návrh zákona upravuje postup pri vykonávaní dozorov a ukladaní opatrení, ktorými sa zabezpečia povinnosti ustanovené nariadením.

Dátum nadobudnutia účinnosti zákona sa navrhuje od 29. decembra 2024 tak, aby bolo možné prechodné uplatňovanie tohto zákona do 30. decembra 2027 vykonávať aj so zmenami, ktorých potreba vyplynula z doterajšej aplikačnej praxe.

Poslanci odobrili správy výborov o použití odposluchov

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu zobrali na vedomie správu výboru pre obranu a bezpečnosť, ako aj správu výboru na kontrolu Vojenského spravodajstva. Oba materiály sa týkajú stavu použitia informačno-technických prostriedkov (ITP), tzv. odposluchov, za prvý polrok roka 2024. Zo správy brannobezpečnostného výboru vyplýva, že za dané obdobie sa uplatnilo 519 žiadostí na použitie ITP, pričom zákonný sudca udelil súhlas v 489 prípadoch a v 30 prípadoch nesúhlasil.

Dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ použitia ITP bol v 487 prípadoch a v 90 prípadoch nebol tento účel a cieľ dosiahnutý. Informácie získané použitím ITP boli využité ako dôkaz v trestnom konaní v 21 prípadoch. Nezákonné použitie ITP Policajným zborom v prvom polroku nebolo zákonným sudcom zistené.

Finančná správa predložila zákonnému sudcovi 40 prvotných písomných žiadostí, z ktorých bol v 38 prípadoch písomne vydaný súhlas zákonného sudcu na použitie ITP. Zbor väzenskej a justičnej stráže nepodal za prvý polrok žiadnu žiadosť o vydanie súhlasu na použitie ITP.

Na všetky krajské súdy a Špecializovaný trestný súd bolo v prvom polroku podaných spolu 879 žiadostí o vydanie súhlasu na použitie ITP. Súdy vyhoveli 812 žiadostiam. Súdy príslušné na rozhodovanie o žiadostiach na použitie ITP nezistili nezákonné použitie ITP.

Vojenské spravodajstvo (VS) používalo za prvý polrok ITP v súlade so zákonom o ochrane pred odpočúvaním a zákonom o Vojenskom spravodajstve, pričom použitie odposluchov sa realizovalo vo všetkých prípadoch na základe predchádzajúceho písomného súhlasu zákonného sudcu. Ani v jednom prípade nedošlo k nezákonnému použitiu ITP. Vojenské spravodajstvo predložilo príslušnému súdu celkom 14 žiadostí o použitie ITP, z čoho súd vydal 13 písomných súhlasov na použitie ITP a v jednom prípade súhlas neudelil. Zákonnému sudcovi predložilo VS 25 žiadostí na predĺženie doby použitia ITP, všetky boli odsúhlasené.

Z realizovaných použití ITP bolo z hľadiska dosiahnutia uznaného účelu a cieľa, na ktorý slúži, vyhodnotených päť prípadov. Zákonom o ochrane pred odpočúvaním uznaný účel a cieľ bol dosiahnutý vo všetkých piatich prípadoch použitia ITP. K termínu predloženia správy nebolo možné vyhodnotiť zvyšných 32 prípadov použitia ITP.

"Na základe predložených informácií je možné konštatovať, že zákonný sudca v žiadnom z požadovaných prípadov nasadenia ITP nekonštatoval jeho nezákonné použitie," píše sa v správe výboru na kontrolu činnosti VS.

Niektorí zamestnanci v školstve budú dostávať kompenzačné príspevky

Pre zamestnancov v sektore vzdelávania sa má zaviesť kompenzačný príspevok. O okruhu ľudí, ktorých sa má v konkrétny rok týkať, má informovať rezort školstva, a to do 30 dní od schválenia štátneho rozpočtu. Príspevok bude určený najmä zamestnancom, ktorí pôsobia v prostredí s výrazným nedostatkom personálu či vyššou fluktuáciou. Vyplýva to z vládnej novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredajšom hlasovaní schválili.

"V posledných rokoch čelí vzdelávací sektor v SR vážnym výzvam spojeným s nedostatkom kvalifikovaných pedagogických a odborných zamestnancov. Nedostatok je spôsobený najmä nízkou atraktivitou povolania, zaostávaním platov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov voči mzdám v alternatívnych povolaniach, ako aj starnutím učiteľskej populácie. Tento nedostatok je zvlášť citeľný v určitých regiónoch, špecializáciách a školách s vyšším podielom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia či v hmotnej núdzi, kde je obzvlášť ťažké obsadiť voľné pracovné pozície," odôvodnil rezort školstva, ktorý za úpravou stojí.

Práve kompenzačný príspevok má podľa novely situáciu zlepšiť. Vyplácať ho bude pedagogickému či odbornému zamestnancovi zamestnávateľ z prostriedkov pridelených na tento účel ministerstvom školstva. To by malo každý rok, 30 dní od schválenia štátneho rozpočtu, na svojom webe zverejniť účel vyplácania kompenzačného príspevku a okruh pedagogických a odborných zamestnancov, ktorým sa bude vyplácať.

Novela má okrem toho odstrániť duplicitu vykonávaných činností odborných zamestnancov zaradených do kategórií sociálny pedagóg a sociálny pracovník. Zjednodušiť má aj podmienky zabezpečovania kvality inovačného vzdelávania. Úprava prinesie aj zmeny podmienok výkonu činnosti supervízora v školách či podmienok pôsobenia zahraničných učiteľov pôsobiacich v SR na základe dohody o podpore jazykového vzdelávania alebo na základe výmenného pobytu. Novela má nadobudnúť účinnosť od budúceho roka.

Kreovanie správnej rady verejnej vysokej školy by sa malo zmeniť

Kreovanie správnej rady verejnej vysokej školy (VŠ) by sa malo zmeniť. Minister školstva má vymenúvať o jedného člena menej ako akademický senát. Vyplýva to z návrhu novely zákona o vysokých školách, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania.

"Cieľom návrhu je úprava najzásadnejších otázok, ktoré spôsobujú vysokým školám problémy v praxi, javia sa ako neefektívne a komplikujú a predlžujú rozhodovacie procesy," uviedlo ministerstvo školstva. Upraviť chce tiež lehoty na vyhlásenie voľby rektora, pôsobnosť akademického senátu, spôsob obsadzovania miest vedúcich zamestnancov verejnej VŠ či obsadzovanie funkčného miesta docenta a profesora.

Verejná VŠ a ministerstvo by zverejnili na svojom webe výzvu na predkladanie návrhov kandidátov na príslušných členov správnej rady najmenej tri mesiace pred skončením sa funkčného obdobia príslušného člena. Rezort navrhuje aj určiť lehotu na predkladanie návrhov, ktorá má byť najmenej jeden mesiac. Ak členstvo v správnej rade zanikne pred uplynutím funkčného obdobia, výzvu by mali podľa návrhu zverejniť bezodkladne.

Navrhuje takisto zmeny súvisiace s vnútorným systémom zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. VŠ by si mohla požiadať o vypracovanie hodnotiacej správy, ktorá posúdi, či jej vnútorný systém a jeho implementácia sú v súlade so štandardmi pre vnútorný systém, aj právnickú osobu, ktorá je členom Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania alebo je zapísaná v Európskom registri zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

Poslanci schválili návrh zákona o vzdelávaní dospelých

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredajšom hlasovaní schválili vládny návrh zákona o vzdelávaní dospelých. Jeho cieľom je sprehľadniť typológiu kvalifikácií uznávaných na Slovensku, zaviesť nové systémové prvky uznávania kvalifikácií na základe vedomostí, zručností a kompetencií nadobudnutých praxou. Má takisto vytvoriť podmienky pre moderný, praktický a efektívny systém celoživotného vzdelávania a zaviesť systém individuálnych vzdelávacích účtov.

Návrh má priniesť úpravu Slovenského kvalifikačného rámca a Národnej sústavy kvalifikácií. Zaviesť sa majú nové systémové prvky overovania vzdelávacích výstupov na základe vedomostí, zručností a kompetencií nadobudnutých praxou, respektíve validáciou vzdelávacích výstupov predchádzajúceho učenia sa.

Legislatíva takisto zavedie mikroosvedčenie, teda doklad o vzdelávacích výstupoch, ktoré možno získať na základe vzdelávania najmenej v rozsahu 25 hodín. "Vzdelávací program, ktorý vedie k získaniu mikroosvedčenia, môže poskytovať vysoká, stredná škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, ktorá získala súhlas od strednej alebo vysokej školy na poskytovanie vzdelávacieho programu. Stredná škola a vzdelávacia inštitúcia majú byť súčasne certifikovanou vzdelávacou inštitúciou, to znamená majú mať zabezpečený vnútorný systém kvality," ozrejmilo ministerstvo školstva.

Zrovnoprávniť sa majú postupy získania úrovne kvalifikácie so stupňom vzdelania v špecifických prípadoch stredného odborného vzdelávania. Po novom by napríklad mala stredná odborná škola, ktorá používa označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy, vydať okrem osvedčenia o profesijnej kvalifikácii aj výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške v príslušnom učebnom odbore.

Legislatívnym návrhom sa takisto zavedú individuálne vzdelávacie účty ako súčasť systému celoživotného vzdelávania. "Cieľom je umožniť väčšiemu počtu dospelých v produktívnom veku zapojiť sa do vzdelávania a odbornej prípravy, aby sa zvýšila miera účasti na vzdelávaní a znížil nedostatok zručností bez ohľadu na postavenie na trhu práce alebo zamestnanie. Ide o mechanizmus, prostredníctvom ktorého štát alebo zamestnávateľ uhrádza náklady na uskutočnenie vzdelávania, kariérneho poradenstva pre dospelých alebo overovanie vzdelávacích výstupov," dodalo ministerstvo školstva.

Poslanci nebudú v stredu poobede hlasovať, najbližšie až v utorok

Poslanci Národnej rady (NR) SR nebudú v stredu v tradičnom čase o 17.00 h hlasovať. Plénum odsúhlasilo procedurálny návrh. Podal ho podpredseda parlamentu, ktorý je poverený jeho riadením, Peter Žiga (Hlas-SD).

Zákonodarcovia podľa predošlej dohody nebudú vo štvrtok (31. 10.) rokovať. V poslaneckých laviciach sa stretnú až v pondelok (4. 11.). Najbližšie hlasovanie ich čaká v utorok 5. novembra o 11.00 h.