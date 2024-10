MIMORIADNE Obrovské problémy koalície: Stratili väčšinu, Huliakovci odmietajú ísť na schôdzu aj hlasovania!

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Poslanci okolo Rudolfa Huliaka svoje rozhodnutie nezúčastniť sa dnes a zajtra na rokovaniach a hlasovaniach odôvodnili ignoráciou zo strany koalície a vyhodením šéfa Štátnej ochrany prírody Štefana Kysela. "Zlatým klincom programu bolo včerajšie odvolanie človeka, generálneho riaditeľa ŠOP, posledného garanta odbornosti v ochrane slovenskej prírody, pretože, jednoducho, odmietal plniť nezmyselné príkazy ministerstva," povedal Huliak. Podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS) a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) podľa neho medzi stranami stupňujú konflik.

archívne video

Poslanci okolo Rudolfa Huliaka odchádzajú z klubu SNS (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Dostalo sa nám odozvy, že sme nepotrební, že majú 76-ku aj bez nás,“ povedal ďalej Huliak. Huliakovci teraz očakávajú, že ich vládne strany pozvú ku koaličnému stolu. Minimálne by s nimi mala koalícia podpísať memorandum o spolupráci. Zároveň však zdôraznili, že naďalej koalíciu podporujú. Pri odvolávaní ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) a ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) sa k opozícii pridať neplánujú.

Bez trojice nezaradených poslancov Rudolfa Huliaka, Ivana Ševčíka a Pavla Ľuptáka má koalícia 76 poslancov, čo je minimálny počet, potrebný na to, aby jej prechádzali zákony. Chýba jej však aj poslanec Hlasu-SD Ján Blcháč, ktorý je PN. Aktuálne tak vládna trojka nemajú potrebnú väčšinu.

Prvé problémy pri hlasovaní

Parlament mal pôvodne hlasovať v klasickom čase o 11. hodine. Na rovnaký čas však ohlásila tlačový brífing trojica poslancov okolo Huliaka. Išlo o neštandardnú situáciu, poslanci väčšinou tlačovky počas hlasovaní nemávajú, hoci to nie je zakázané. Hlasovanie sa odsunulo, začať malo o 11:15, no nestalo sa tak. Poslanci sa následne pokúsili pristúpiť k hlasovaniu po pol druhej, no neúspešne, koalícia nemala dosť vlastných hlasov a opozícia vytiahla hlasovacie karty. Potrebné je totiž, aby sa prezentovala nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Ďalší pokus je plánovaný na 14. hodinu, ak parlament opäť nebude uznášaniaschopný, hlasovať sa nebude a schôdza bude pokračovať rozpravou k ďalším návrhom zákonov.

Taraba vysvetľuje odchod Kysela

Minister životného prostredia Tomáš Taraba na vyhlásenia poslancov reagoval, že Kysel odmietal dodržiavanie európskej smernice, čo potvrdil aj Huliak. Poukázal tiež na to, že Huliak priznal, že jeho nominant na ŠOP nerešpektoval smernice Európskej únie. Je to podľa neho neakceptovateľné, a tak ako minister konal. "To je ako keby tu sa niekto postavil a povedal, že on chce byť riaditeľom inštitúcie, ale on odmieta rešpektovať zákony," uviedol Taraba.