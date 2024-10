FOTO 27-ročný vodič nezvládol riadenie a narazil do zvodidiel: Prevrátené auto skončilo pod mostom

Opitý vodič skončil s prevráteným autom pod mostom (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

Podľa vyjadrenia polície 27-ročný vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť svojej jazdy, najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, stavu a povahe vozovky. S vozidlom prešiel do protismeru, kde narazil do zvodidiel a zábran na moste cez rieku. Vozidlo bolo po náraze vymrštené do vzduchu a po dopade na zem zostalo prevrátené na strechu.

Polícia odhalila počas víkendu aj ďalších dvoch vodičov, ktorí šoférovali pod vplyvom alkoholu. V Nových Zámkoch kontrolovala policajná hliadka 24-ročného vodiča. Dychovou skúškou u neho zistila prítomnosť alkoholu v hodnote 2,31 promile. V Šali zastavili policajti 35-ročného vodiča jazdiaceho po krajnici. Vodič nafúkal 1,42 promile.Obaja opití vodiči skončili v policajnej cele a čelia obvineniu pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.