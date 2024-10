Ceny plynu na burze klesajú, ale... Slovensko sa tešiť nemôže! Lacnejšie energie už asi mať nebudeme

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Ceny zemného plynu sú v súčasnosti ešte výrazne vyššie ako pred rokom 2020, no z rekordných viac ako 300 eur za megawatthodinu (MWh) už dávnejšie klesli na aktuálnych približne 40 eur za MWh. Spotové ceny plynu v Európe by sa mohli za priaznivých okolností dostať v nasledujúcich dvoch rokoch aj na predkrízové úrovne. Pre slovenských odberateľov však budú z dôvodu zvýšených prepravných nákladov stále výrazne vyššie. Na konferencii Energofórum organizovanej spoločnosťou Sféra to vo štvrtok povedal analytik spoločnosti EGÚ Brno Michal Kocůrek.