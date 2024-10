Gazprom zvýšil hodnotu tohtoročného investičného programu nad 1,6 bilióna rubľov

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Fabian Strauch/dpa)

Gazprom v utorok zverejnil, že v tomto roku dosiahne objem jeho investícií 1,64 bilióna rubľov, čo v prepočte predstavuje 16,85 miliardy USD (15,64 miliardy eur). Oproti pôvodnej úrovni investičného programu zverejnenej v decembri to znamená zvýšenie o 4,5 %. V decembri minulého roka si ruský koncern stanovil plán investícií v hodnote 1,57 bilióna rubľov.

Spoločnosť dodala, že vzrástli dodávky na domácom trhu, ako aj objem vývozu. To firme umožnilo zvýšiť odhad príjmov z predaja oproti predchádzajúcej prognóze zhruba o 6 %. Gazprom, ktorý v dôsledku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 prišiel o väčšinu európskeho trhu, postupne presúva časť exportu na iné trhy, najmä do Číny, ale aj do Turecka. To si však vyžaduje zvýšené investície na výstavbu novej plynárenskej infraštruktúry. (1 EUR = 1,0774 USD)