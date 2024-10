Tragická nehoda na koľajisku vyvoláva množstvo otáznikov! Muž odložil bicykel na kraj a vbehol pod vlak

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

Mrazivá dopravná nehoda sa stala v pondelok 21. októbra 2024 popoludní. Rušňovodič osobného vlaku, ktorý smeroval z Komárna do Nových Zámkov, spozoroval tesne pred Hurbanovom muža, ktorý znenazdajky odložil bicykel do trávy. Následne podľa portálu noviny.sk vybehol priamo pred idúci vlak.

archívne video

Polícia vyšetruje júlovú lúpež spáchanú na mladistvých vo vlaku (Zdroj: Polícia SR - Bratislavský kraj)

Rušňovodič už zrážke nedokázal zabrániť. Na miesto okamžite dorazili všetky záchranné zložky, no napriek obrovskej snahe záchranárov, 41-ročný muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. "Vo vlaku sa nachádzalo 35 ľudí, bez zranenia, pre nich prišiel ďalší spoj, pomáhali sme s prestupovaním, lebo výškový rozdiel bol veľký," ozrejmil veliteľ zásahu Attila Tóth.

To, prečo sa muž rozhodol vbehnúť pod vlak, je nateraz nejasné. Doprava bola kvôli vážne nehode prerušená až do takmer siedmej hodiny večer. "Prerušenie dopravy spôsobilo meškanie troch osobných vlakov od 33 do 153 minút a čiastočné odrieknutie ďalších 8 osobných vlakov z ktorých päť bolo nahradených náhradnou autobusovou dopravou," uviedol hovorca ZSSK Dominik Drevický. Polícia rušňovodiča podrobila dychovej skúške s negatívnym výsledkom. V tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.