Obľúbené detské centrum je v problémoch: Mamičkám ostali len oči pre plač a prepadnuté peniaze?

V pondelok 7. októbra všetkých, čo chodia na baby plávanie či na cvičenie s deťmi do bratislavskej Petržalky - konkrétne do Slnečníc a rodinného centra Leon - mail o zrušení hodín na najbližšie dni. Následne sa na stránke centra objavila informácia, že je z technických príčin zatvorené. Nik z klientov však nemal bližšie informácie, kedy sa brány centra znova otvoria, ani to, čo sa deje. Na internete a sociálnych sieťach sa následne začali objavovať informácie, že pred centrom v pondelok dopoludnia boli tri policajné autá a vraj nejakú osobu z budovy vyviedli.

Koncom minulého týždňa centrum napokon poskytlo informácie, že od utorka 15. októbra sa brány centra znova otvoria, no baby plávanie ešte nebude k dispozícii. To malo byť otvorené až neskôr. No v pondelok popoludní prišla správa, že centrum ostáva naďalej zatvorené, nevedno do kedy. "Vážení klienti, neviete si ani predstaviť, ako nás mrzí, ale LEON CENTRUM ostáva naďalej ZATVORENÉ. Vzniknutú situáciu intenzívne riešime a dúfame, že v priebehu pár desiatok hodín Vám dáme pozitívnejšie informácie. Samozrejme Vám následne k celej situácii dáme naše stanovisko. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť," písalo sa v príbehu stránky centra na sociálnej sieti.

Aktuálne sú všetky termíny na baby plávanie do štvrtka tohto týždňa zrušené. Piatkové a víkendové nateraz nie, rovnako ani budúcotýždňové. Z bratislavskej polície nám potvrdili, že hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky bola v pondelok 7. októbra vyslaná do Petržalky na ulicu Zuzany Chalupkovej, no nepotvrdilo sa žiadne protiprávne konanie ani priestupok.

Portálu Topky.sk sa ale podarilo zistiť bližšie informácie - údajne za celým problémom má byť konflikt medzi prenajímateľom priestoru v petržalských Slnečniciach a nájomcom - firmou Leon centrum. Okrem toho, jedna z firiem, ktorá si v Leon centre prenajímala priestory na pohybové cvičenie detí, poslala v utorok 15. októbra klientom mail, kde sa im za vzniknutú situáciu ospravedlňujú. "Vzhľadom k tomu, že pôvodná spoločnosť, ktorá RC LEON (rodinné centrum LEON - poznámka redakcie) prevádzkovala, skrachovala minulý týždeň, rieši sa náhradné riešenie s novým investorom a aktuálne sa čaká na zmluvy, aby sme mohli opäť začať učiť v týchto priestoroch, čo malo byť už dnes, no nakoniec to presunuli na zajtra, stredu 16. októbra," píše sa v maily, ktorý má redakcia k dispozícii. Leon centrum sa nateraz k celej situáciu nepostavil nijak a naďalej komunikuje, že dôvodom zatvorenia centra sú technické problémy.

Na stránke Finstat figurujú viaceré firmy s názvom Leon centrum - či už ide o plávanie, kemp či tanečnú. Všetky patria jednej osobe - Róbertovi Gulovi. A takmer všetky vykazujú dlhy a pohľadávky voči štátu. Napríklad, firma LEON BA, ktorá vznikla v roku 2020, vykazuje dlhy vyše 145-tisíc v prípade Sociálnej poisťovne, vyše 91-tisíc pre Finančnú správu, takmer 17-tisíc pre štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a takmer 2-tisíc eur pre poisťovňu Union.

Majiteľ Leonu je pritom Róbert Gula, ktorý je verejnosti známy ako bývalý riaditeľ internátneho mestečka Mlyny, kde skončil po 16 rokoch pôsobenia na poste v roku 2019. V tom čase nový rektor Univerzity Komenského Marek Števček nebol spokojný s jeho prácou na príprave projektu opráv Internátu Ľ. Štúra za 14 miliónov eur. Informoval o tom portál sme.sk. "V projektovej dokumentácii boli napríklad niektoré položky výrazne nadsadené, niekde boli uvedené neprimerané množstvá, chýbali niektoré statické výpočty. Niektoré detaily neboli dostatočne špecifikované," povedala hovorkyňa univerzity Lenka Miller. Pri opravách by sa tak podľa nej mohla zvyšovať cena.

S jeho menom sa spájajú viaceré kauzy, ako napríklad prenájom luxusného auta na faktúru internátov za takmer 1800 eur bez DPH, čo bolo výrazne vyššie, ako prenájom áut iných štátnych inštitúcií. Vo februári 2019 riešila Národná kriminálna agentúra prípad bývalého vrátnika internátov, ktorý tvrdil, že zarábal mesačne aj dvetisíc eur, no zhruba 500 eur v hotovosti odovzdával nadriadenému. Na prípad upozornil Denník N.