Mrazivé chvíle známeho poslanca: Namiesto oslavy narodenín pochovával svoju mamu! Dojímavé slová

Michal Sabo (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Michal Saba v roku 2008 zastihla obrovská rana. Deň pre narodeninami mu náhle zomrel jeho otec, čo ich rodinu hlboko zasiahlo. "Namiesto oslavy som cestoval do Bardejova pre úmrtný list a osobné veci. Šok z jeho náhleho odchodu a následná súhra okolností ma brzdili v trúchlení, a to ma priviedlo až do psychiatrickej ambulancie. Boli to náročné mesiace, no ak ma obdobie liečby niečo naučilo, tak sa vďaka nemu o seba viem lepšie postarať vo vypätom období," poznamenal na sociálnej sieti.

Po niekoľkých rokoch ho opäť čakala zdrvujúca správa. Pred mesiacom ho totiž opustila aj jeho milovaná mama. O obrovských bolestiach, ktoré posledný čas zažíva sa rozhodol prehovoriť až teraz. "Tento rok na moje narodeniny (10. september) pripadol prvý deň septembrovej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Do parlamentu som nešiel. Pochovával som mamu. Zaspala a odišla na miesto, kde ju už nič nebolí. Som vďačný za to, že s ňou som mal príležitosť rozlúčiť sa a poďakovať sa jej za všetko. Plačem každý deň. Nie celý deň, ale každý deň. Keď si osamote a v tichu naordinujem aspoň jednu peknú spomienku. A takto idem už mesiac. Deň po dni. A išiel som aj počas schôdze, kde sa vulgárne nadávalo mojej drahej kolegyni aj psychiatrickým pacientom. Čiže aj mne, možno komukoľvek z vás," napísal so smútkom v srdci na sociálnej sieti.

Michal Sabo chce všetkým pripomenúť, že dnes je Svetový deň duševného zdravia, ktorý si zaslúži obrovskú pozornosť. "Z vlastnej skúsenosti viem, že potlačené emócie, traumy či stres môžu spustiť lavínu udalostí. Venujte si preto čas, prosím. A nezabúdajte, že pomoc existuje, síce starostlivosť o duševné zdravie na Slovensku má mimoriadne medzery. Ich náprava je moja (a nielen moja) misia," dodal zronený poslanec.