VOJNA v súdnictve? Členky Súdnej rady SR spochybňujú Najvyšší správny súd a ich sudcov: Rázna REAKCIA

BRATISLAVA - Vojna v súdnictve? Medzi Najvyšším správnym súdom (NSS) SR a viacerými členmi súdnej rady to vrie. Podpredsedníčka rady Ayše Pružinec Eren a sudkyňa Správneho súdu v Bratislave Dana Jelinková Dudzíková uviedli, že existujú pochybnosti o správnosti hospodárenia NSS SR a skritizovali aj nové benefity jeho zamestnancov, ktoré zahŕňajú platené dni voľna a možnosť priniesť si do práce zviera. Najvyšší správny súd to vníma ako pokus o jeho dehonestáciu.

Najvyšší správny súd SR sa ohradzuje voči nedávnym vyjadreniam členiek súdnej rady, ktoré vníma ako pokus o dehonestáciu NSS SR a spochybnenie integrity jeho sudcov. "Nemohli sme si nevšimnúť nedávne vyjadrenia niektorých členiek Súdnej rady Slovenskej republiky označujúce sudcov Najvyššieho správneho súdu SR pochádzajúcich z iných právnických povolaní za „ľudí z ulice“, ďalej vymyslené obvinenia výberovej komisie z „flagrantného pochybenia“ pri ostatnom výberovom konaní na miesta sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, či opakované a ničím nepodložené tvrdenia spochybňujúce hospodárenie Kancelárie Najvyššieho správneho súdu SR," napísali vo vyjadrení predseda NSS Pavol Naď a podpredseda Marián Trenčan.

Zámienkou boli nové benefity sudcov v NSS SR

Podľa ich slov bolo zámienkou pre ostatný útok na NSS SR zo strany členiek Súdnej rady SR Ayše Pružinec Eren a Dany Jelinkovej Dudzíkovej úprava zamestnaneckých benefitov v kolektívnej zmluve, ktorú uzavrela Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR s tunajším odborovým zväzom justície. "Predmetom dohody sociálnych partnerov bolo poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy zamestnancovi alebo sudcovi v deň jeho narodenín a v prvý školský deň, keď dieťa zamestnanca alebo sudcu nastupuje do prvého ročníka základnej školy, a tiež umožnenie zamestnancovi a sudcovi mať na pracovisku spoločenské zviera za stanovených podmienok," priblížili.

Pripomínajú, že téma zamestnaneckých benefitov nesúvisí s kompetenciami Súdnej rady SR ani s rozhodovacou činnosťou NSS SR. Napriek tomu sa od menovaných kolegýň okrem iného dozvedeli, že pretrvávajú pochybnosti o správnosti hospodárenia NSS SR. Podľa sudkýn Najvyšší správny súd benefitmi sudcov a zamestnancov znižuje dôveryhodnosť občana v justíciu a dokonca tvrdia, že prijaté benefity sú zhýralé, devastačným spôsobom dehonestujú celé súdnictvo. "Kolegyne tiež spochybňujú psychickú spôsobilosť sudcov NSS SR tým, že pri výberovom konaní nemuseli prejsť tzv. psychotestami, a deklamujú, že v justícii nemá čo robiť sudca, ktorého psychickú pohodu na pracovisku musí zabezpečiť jeho domáci miláčik," reagujú predstavitelia NSS SR.

Predstavitelia NSS SR to vnímajú ako pokus o dehonestáciu a spochybnenie integrity

"Sme presvedčení, že základným kameňom našej demokratickej spoločnosti sú funkčné, stabilné a rešpektované inštitúcie, vrátane najvyšších súdov i Súdnej rady SR. Najvyšší správny súd SR a jeho vedenie si ctí a rešpektuje Súdnu radu SR ako vrcholný orgán sudcovskej legitimity. Ohradzujeme sa však proti uvedeným vyjadreniam jej členiek, ktoré vnímame ako pokus o dehonestáciu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a spochybnenie integrity súdu a jeho sudcov," odkazujú Naď a Trenčan.

Zároveň však dodávajú, že nebránia nikomu, aby prejavil svoj názor na tému zamestnaneckých benefitov upravených v Kolektívnej zmluve medzi Kanceláriou NSS SR a odborovou organizáciou. Odmietajú však spájanie tejto témy s dôveryhodnosťou Najvyššieho správneho súdu SR či súdnictva ako takého. "Dôvera verejnosti podľa nášho názoru stojí primárne na kvalitnom a včasnom rozhodovaní a kultivovanom správaní a postojoch sudcov a súdov. Sme tej mienky, že spôsob komunikácie, ktoré zvolili členky Súdnej rady SR, nepridáva na dôvere žiadnej z dotknutých inštitúcií, naopak prináša zbytočné emócie do už aj tak extrémne polarizovanej spoločnosti," pokračujú Naď s Trenčanom.

Pravdu ukáže kontrola a kontrolný audit, odkazuje NSS SR

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky dáva do pozornosti, že pokiaľ ide o hospodárenie Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky s verejnými financiami, v súčasnosti prebieha kontrola vykonávaná Najvyšším kontrolným úradom SR a 8. októbra 2024 by mal začať kontrolný vládny audit.

"Chceme preto členky Súdnej rady Slovenskej republiky i verejnosť upokojiť, že o kontrolu hospodárenia Kancelárie Najvyššieho správneho súdu SR, vrátane dopadu zamestnaneckých benefitov na verejné financie, bude náležite postarané zo strany tých inštitúcií, ktoré to majú v kompetencii," dodávajú s tým, že súd je pripravený čeliť konštruktívnej kritike vo všetkých oblastiach svojej činnosti, nesúhlasí však s bulvarizáciou verejnej diskusie.

Aj krajský sudca Šamko benefity kritizuje

Možnosť priniesť domácie zviera do priestorov Najvyššieho správneho súdu SR skritizoval aj bratislavský krajský sudca Peter Šamko, podľa ktorého môže dôjsť k absurdným situáciám. Priblížil dovolené druhy spoločenského zvieraťa. Patrí medzi ne napríklad pes, mačka, domáci králik, spevavé a okrasné vtáctvo, fretka, had, škrečok a podobne. "Predstavujem si to v praxi tak, že pred predsedom Najvyššieho správneho súdu budú defilovať domáci miláčikovia zamestnancov súdu a sudcov a on bude rozhodovať, ktoré z nich bude ,dovoleným druhom spoločenského zvieraťa´," hovorí vo fejtóne Šamko.

Podľa neho sa dodatok bližšie nezaoberá tým, kde všade na súde sa budú môcť domáci miláčikovia pohybovať a či bude môcť mať na pracovisku spoločenské zviera aj sudca v čase pojednávania, respektíve, či bude môcť byť zvieratko aj v pojednávacej miestnosti. "Rovnako tak dodatok ku kolektívnej zmluve nehovorí nič o priestoroch na venčenie spoločenských zvierat, či povinnosti súdu poskytnúť domácim miláčikom aspoň jedno jedlo denne," uviedol Šamko, ktorý pripomenul aj golfový trenažér v budove súdu.