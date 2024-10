Šokujúci nárast antisemitizmu na slovenskom internete: Najnovší výskum ukázal ŠIALENÉ čísla!

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Markus Schreiber)

archívne video

Sme vo vojne s Hamasom, nie s civilistami v Gaze, tvrdí izraelská armáda (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

IĽP monitoruje od začiatku roka 2023 sociálne siete a diskusie na najnavštevovanejších spravodajských portáloch na nenávistné príspevky pomocou nástrojov umelej inteligencie. „Od 7. októbra 2023 systém analyzoval viac ako 200-tisíc príspevkov na sociálnych sieťach Instagram, TikTok a Facebook a ďalších viac ako 100-tisíc na spravodajských weboch. Antisemitizmus bol v rámci online diskusií rozšírený už predtým, no za posledný rok sa zvýšil o 300 %," informoval informoval riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.

Dodáva, že príspevky označené umelou inteligenciou za antisemitské kontroloval tím dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorých vyškolili na základe podkladov od partnerských organizácií zo zahraničia. Softvér podľa jeho slov vychádza z naučeného modelu, ktorý má nevyhnutne určitú chybovosť. "Navyše, slovenčina je mimoriadne zložitý jazyk. Manuálne sme ho museli napríklad naučiť, že niektorí antisemiti svoje nenávistné príspevky maskujú slovami ako chazari. Rovnako sme museli vylúčiť stovky príspevkov, ktoré neadekvátne považoval za antisemitské len preto, že obsahovali kritiku Izraela a jeho armády, ktorá však bola v rámci slobody prejavu,“ priblížil Weisenbacher.

(Zdroj: Getty Images)

Pojem antisemitizmus sa zneužíva na onálepkovanie

Kompletné výsledky monitoringu antisemitizmu za celé obdobie 2023-24 budú k dispozícii v januári 2025. Výskum je realizovaný v rámci projektu MACEU (Monitoring Antisemitism in Central Europe, v preklade Monitorovanie antisemitizmu v strednej Európe), ktorý začal na Slovensku a postupne by sa mal rozšíriť aj do Maďarska, Česka a Poľska.

„Je strašné, že na Slovensku toľko rokov po holokauste je takýto výskyt antisemitizmu v online priestore. Myslíme si, že boj proti antisemitizmu by mal patriť medzi priority aj vo vzdelávaní. Prevencia je vždy najefektívnejšia," uviedla manažérka projektu Miriam Schwartzová s tým, že sama bola obeťou verbálneho antisemitizmu mnohokrát v živote a dúfala, že v roku 2024 bude minimálne na ústupe.

(Zdroj: Getty Images)

Za šokujúce pre nich považujú aj to, koľko islamofóbie a protiarabského rasizmu v príspevkoch našli. "Zdá sa, akoby naša spoločnosť tragický konflikt na Blízkom východe vedela zvládnuť iba vzájomným urážaním, napádaním a prilievaním oleja do ohňa," myslí si Schwartzová. Dodáva, že veľmi časté je aj zneužívanie pojmu antisemitizmus na onálepkovanie názorového oponenta, čím sa tento nebezpečný fenomén relativizuje, skresľuje a v očiach laickej verejnosti vyprázdňuje od svojho obsahu.

Podľa jej slov si treba ujasniť, že kritika Izraela, jeho politiky, politikov a armády nie je antisemitizmus. "Nazvať sériu vojnových zločinov v Gaze genocídou nie je antisemitizmus, je to názor, ktorý zdieľa aj veľa Židov a Židoviek po celom svete," konštatuje Schwartzová na záver.