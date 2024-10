Hurikán KIRK už mieri do Európy! Hrozí nebezpečné počasie: Vieme, ako zasiahne Slovensko

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/NOAA)

Nad teplými vodami Atlantického oceánu sa začal rozmáhať hurikán KIRK, ktorého rýchlosť presahuje 220km/h. Aktuálne tak patrí do 4. kategórie. Informuje o tom portál imeteo.sk. KIRK spočiatku smeroval na sever, avšak už sa začína otáčať a poputuje do Európy, kde by mal doraziť už v stredu.

archívne video

Situácia v bratislavskom Ružinove po nočných prudkých vetroch (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Postupne však vďaka chladnejším vodám začne slabnúť a degraduje sa na post-tropický cyklón. Napriek tomu však zvyšky hurikánu spôsobia v Európe značné problémy. Najskôr zasiahne Španielsko, kde hurikán ovplyvní počasie najmä na západe a severe krajiny. Vietor môže dosiahnuť rýchlosť cez 100 km/h a niekde dokonca až 150 km/h.

Vo štvrtok sa zvyšky hurikánu presunú do Francúzska, kde bude nebezpečné počasie pokračovať. Vietor tu taktiež dosiahne rýchlosť 100 km/h a to dokonca aj v Paríži. Na niektorých miestach experti očakávajú poryvy vetra o sile až 120 km/h. Následne bude postupovať do Nemecka, kde očakávajú poryvy vetra s rýchlosťou 100 km/h.

Zvyškom hurikánu KIRK sa nevyhne ani Slovensko. Do našej oblasti by mal prísť vo štvrtok a v piatok avšak už v slabšej sile. Prinesie so sebou nárazový vietor, ktorý by v nižších polohách mal dosahovať poryvy od 50 do 80 km/h. Čo nie je v našej oblasti výnimočné. Vo vyšších polohách a najmä na hrebeňoch hôr však môže zosilnieť až na 100 km/h.