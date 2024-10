Preč s CHRÍPKOU za 24 hodín! Takto ju zdoláte skôr, než vás skolí!

Cez aplikáciu Wolt si teraz môžete objednať už aj z lekární. (Zdroj: Wolt)

Vitamíny ihneď a veľa

Doplňte príjem vitamínov a to čím skôr. Vitamín C podporuje imunitu, stimuluje tvorbu a funkciu bielych krviniek, ktoré sú kľúčové pri boji organizmu proti infekciám. Rovnako chráni bunky pred poškodením, ktoré spôsobujú voľné radikály počas zápalových procesov. Prísun vitamínu D je zasa dôležitý najmä počas zimných mesiacov, kedy je vonku menej slnečného svetla a vitamín preto prijímate ťažšie. Ak ani nevládzete vstať z postele, môžete si teraz vitamíny či voľnopredajné lieky nechať priniesť priamo domov. Takéto riešenie ponúka aplikácia Wolt.

Hydratujte čo najviac

Pitný režim je pri chorobách ešte dôležitejší než bežne, hneď pri prvých príznakoch preto zvýšte príjem tekutín. Sliznice musia byť vlhké, aby sa lepšie odstraňovali škodlivé látky von z tela. Voda taktiež napomáha transportu živín a vitamínov do buniek. Okrem vody pite bylinkové čaje, ideálnymi sú najmä zázvorový a šípkový. Dobrý je aj silný vývar, ktorý je všeliekom a postaví vás na nohy.

Oddychujte a doprajte si spánok

Počas spánku telo produkuje a uvoľňuje cytokíny, ktoré sú dôležité pre imunitnú reakciu. Cytokíny sú proteíny, ktoré pomáhajú regulovať zápal a bojovať proti infekciám. Nedostatok spánku môže znížiť produkciu týchto látok a oslabiť schopnosť tela efektívne reagovať na chorobu. Spánok zároveň pomáha imunitnému systému "zapamätať si" patogény, s ktorými sa telo stretlo, a efektívnejšie reagovať pri budúcich infekciách. To zlepšuje schopnosť tela bojovať proti podobným vírusom alebo baktériám v budúcnosti.

Zmiernite horúčku a porazte bolesť

Ak cítite horúčku alebo bolesť, rýchlou pomocou sú voľnopredajné lieky ako paracetamol alebo ibuprofén. Paracetamol znižuje telesnú teplotu a pomáha proti bolesti, zatiaľ čo ibuprofén pôsobí protizápalovo a zmierňuje opuchy. Oba lieky sú vhodné na zmiernenie príznakov prechladnutia alebo chrípky, no vždy dodržujte odporúčané dávkovanie uvedené v príbalovom letáku. Ak neradi nakupujete v kamenných obchodoch, prípadne sa na to necítite, môžete si nechať lieky doručiť priamo domov cez aplikáciu Wolt. Vďaka nej vám lieky doručí kuriér, a to už do 30 minút. V aplikácii nájdete ponuku až 17 lekární po celom Slovensku.

Čistý a vlhký vzduch je základ

Suchý vzduch môže dráždiť sliznice v nose aj v hrdle, čím oslabuje ich prirodzenú obranyschopnosť. To zvyšuje náchylnosť na infekcie. Preto pravidelne vetrajte miestnosti a používajte zvlhčovač vzduchu, ktorý udržiava optimálnu vlhkosť. Pridať môžete aj éterické oleje, ideálne eukalyptový či mätový, ktoré majú protizápalové účinky, podporujú dýchacie cesty a uľahčujú dýchanie.

Majte svoje zdravie, ako zdravie vašich blízkych pod kontrolou. Dodržiavajte hlavné hygienické zásady a reagujte na príznaky ihneď, ako sa objavia. Nemusíte pritom robiť kompromisy ani riskovať návštevu preplnených lekární – cez aplikáciu Wolt si vitamíny, doplnky výživy či voľnopredajné lieky môžete objednať expresne a doručené vám budú až pred dvere. Rovnako tak môžete pomôcť aj vašim blízkym na diaľku a objednať doručenie pre nich.



Zabezpečte si svoju lekárničku teraz ešte výhodnejšie! Ak ste užívateľmi aplikácie Wolt, využite špeciálnu zľavu, ktorá platí od 7.10. do 13. 10 vo vybraných lekárňach. Pri nákupe v lekárňach nad 25 € získate zľavu 3 €, ak ste členmi Wolt+, tak máte zľavu až 4 €. Každé doručenie je zdarma.

