V ambulanciách prevetráte peňaženky: Lekári zvažujú, že budú od pacientov vyberať poplatky!

BRATISLAVA – U lekárov budeme otvárať peňaženky. Zväz ambulantných poskytovateľov sa so zdravotnými poisťovňami dohodol na predĺžení zmlúv. Mnohí pacienti sa však poplatkom napriek tomu zrejme nevyhnú. Ambulancie ich chcú totiž vyberať od nich aj tak.

Zdravotná poisťovňa Union sa s ambulantnými poskytovateľmi dohodla na predĺžení zmlúv minimálne do konca roka. Podobne sú na tom aj ostatné poisťovne. „Platnosť zmluvných vzťahov v rámci ambulantného sektora závisí od členstva v jednotlivých združeniach. Pohybuje sa v horizonte od 31. 1. 2025 do 31. 7. 2025,“ uviedla VšZP. „Do prvých mesiacov budúceho roka je zabezpečená riadna zdravotná starostlivosť v ambulanciách po celom Slovensku,“ uviedla dôvera.

archívne video

Zuzana Dolinková po rokovaní vlády (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Najbližšie mesiace by teda pacienti mali byť „v suchu“. Pravda je však trochu iná. „Rozhodli sme sa urobiť kompromis a podpísať zmluvné dodatky, aj keď sme vlastne zostali na rovnakej cenovej úrovni. Akceptovali sme rozhodnutie ministerstva financií a ministerstva zdravotníctva o tom, že zdravotníctvo napriek predošlým plánom nebude dofinancované,“ uviedla pre STVR prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová. Niektoré ambulancie aj preto uvažujú, že za zdravotnú starostlivosť zavedú doplatky. „V našom združení celkom určite existuje pomerne veľký počet ambulancií, ktoré deklarujú, že ak by fungovali len na základe platieb od zdravotných poisťovní, nevedeli by už ani teraz zabezpečiť svoju prevádzku,“ vysvetlila.

Zároveň uviedla, že ak platby od zdravotných poisťovní nebudú v budúcnosti umožňovať prevádzku ambulancií, sú pripravení vypovedať zmluvy všetkým poisťovniam.