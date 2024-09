Rodičia, berte do rúk kalkulačky: TABUĽKA Za týchto podmienok dostanete plný daňový bonus!

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Konsolidačné opatrenia počítajú aj so zmenami týkajúcimi sa daňového bonus. Vláda prekopala súčasný systém od základov a ak návrh odobrí aj parlament, rodičia sa musia pripraviť na to, že od januára budú maž daňový bonus v nových cifrách. Otázka znie, v akej sume.

Pre bežných ľudí môžu byť čísla a percentá zmätočné. Odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál sa preto pozrel na to, akú hrubú mzdu musíte ako zamestnanec mať, aby ste dostali pnú výšku daňového bonusu a tieto sumy zoradil do tabuľky.

"Ak má zamestnanec 2 deti vo veku do 15 rokov a 1 dieťa vo veku 15 - 18 rokov, plná suma daňového bonusu je 250 eur (2 x 100 + 1 x 50). Aby mal zamestnanec vyplatenú plnú sumu daňového bonusu 250 eur, musí mať mesačnú hrubú mzdu najmenej 672 eur," uviedol jeden príklad. "Ak by zarobil menej ako 672 eur, daňový bonus by mal nižší ako 250 eur, jeho suma by bola daná ako 43 % z 0,866 x hrubá mzda," dodal.

Mihál tiež pripravil prehľadnú tabuľku pre rodičov, ktorí sú SZČO. "Za lomítkom je uvedená suma hrubého príjmu za rok 2025, pri ktorom bude bonus vyplatený v plnej výške. Ak bude váš príjem nižší, suma bonusu sa kráti," vysvetlil.

Od istého platu nedostanú rodičia nič

Vláda v rámci konsolidačných opatrení rozhodla, že od 1. januára 2025 rodičom, ktorí zarábajú od 2 480 eur a viac, bude klesať nárok na tento bonus. Rodičia, ktorí zarobia viac ako 3 632 eur, nebudú mať na daňový bonus nárok vôbec. Nárok na daňový bonus stratia aj osoby nad 18 rokov. Zároveň bude platiť, že osoby, ktoré majú deti od 0 do 14 rokov a zarábajú polovicu z minimálnej mzdy, teda robia na čiastkový úväzok, dostanú o 663 eur viac. O konsolidačných opatreniach ešte rokuje v zrýchlenom konaní parlament a oproti pôvodnému návrhu sa dajú čakať aj isté zmeny, daňového bonusu by sa však dotknúť nemali.

