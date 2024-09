Poslanci Smeru-SD podali trestné oznámenie na Naďa: Ten obvinenia odmieta

Tibor Gašpar (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Tibor Gašpar o podaní trestného oznámenia na Jaroslava Naďa (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Poslanci Smeru-SD svoje podozrenia opierajú o video konkurzného právnika Zoroslava K. "Počuli sme v nedávnych týždňoch, dňoch, príbeh o tom, že na ministerstve obrany došlo k poisťovaniu štátneho majetku a že na tomto poisťovaní sa zrejme nabalil pán Jaroslav Naď," uviedol podpredseda parlamentu Gašpar.

Poslanec Glück vyhlásil, že podľa podozrení mohol Naď prijať úplatok od osoby označenej ako "inžinier Guláš". Odvolal sa na nahrávku, ktorú Zoroslav K. vo videu zverejnil. Z videa má vyplývať aj to, že informácie o úplatku má rezort vnútra už od novembra minulého roka. Gašpar vidí pri postupe orgánov činných v trestnom konaní v rôznych prípadoch dvojaký meter.

Naď na sociálnej sieti odmietol, že by úplatok prijal. "Chcem vyzdvihnúť jedinú pravdivú informáciu, ktorá tam zaznela, a to, že chodím do regiónov za ľuďmi, aj keď nie je pred voľbami," napísal v reakcii na tlačovú konferenciu poslancov Smeru-SD.