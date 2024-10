Korporát vymenila za domácich miláčikov: Príbeh Jasminy inšpiruje aj vás!

S odbornou pomocou nemusí byť podnikanie strašiakom (Zdroj: Shutterstock)

Vstúpiť do vlastného biznisu je lákavé, no prináša množstvo výziev, najmä pre ľudí, ktorí opúšťajú stabilné zamestnanie. Začínajúci podnikatelia riešia byrokraciu, dôležité finančné rozhodnutia a obávajú sa neistoty, ktorá môže prísť.

Ako plánovať podnikanie aspoň na pár rokov a ako efektívne nastaviť podnikateľský model? Odborná pomoc a poctivá príprava môžu byť rozhodujúce pre úspech podnikateľského zámeru, ale nie každý má niekoho skúseného vo svojom okolí, na koho sa môže obrátiť.

Vo veľkej firme vyhorela

Príkladom začínajúceho podnikateľa je aj Jasmina z okolia Piešťan, ktorá vždy snívala o otvorení vlastného obchodu s potrebami pre domácich miláčikov. Po dlhých rokoch práce v kancelárii, kedy si vo voľnom čase študovala o psoch aj obľúbených hračkách pre domácich miláčikov, sa rozhodla pre radikálnu zmenu.

„Práca vo veľkej firme ma už nenapĺňala. Cítila som, že chcem robiť niečo živšie. Začiatok vlastného podnikania ma však dosť desil. Nemala som skúsenosti s financiami ani plánovaním biznisu,“ uviedla Jasmina.

Pre začínajúcich podnikateľov môže byť rozhodnutie vrhnúť sa do podnikania náročné. Prekážky, ako nedostatok skúseností či finančná neistota, môžu podnikateľské ambície skomplikovať. V posledných rokoch sa navyše ukázalo, že nepredvídateľné vonkajšie faktory, ako ekonomické výkyvy alebo globálne krízy, môžu mladým startupom výrazne sťažiť ich štart.

S plánom jej pomohla banka

Zlom nastal počas stretnutia v banke, kde Jasmina pôvodne riešila svoje bežné financie. Spontánne sa zmienila o svojom sne otvoriť si obchod pre psíky. „Bolo to úplne neplánované. Spomenula som bankárovi, že by som si raz chcela otvoriť obchod. Nemyslela som si, že to bude dôležitý moment, ale jeho reakcia ma prekvapila. Hneď mi začal vysvetľovať, ako by som mohla svoj sen premeniť na skutočnosť,“ uviedla Jasmina.

V banke jej predstavili rôzne možnosti pre podnikateľov. Prekvapili ju benefity, ktoré môže získať k živnostenskému účtu. Zrazu veci, ktoré sa jej zdali komplikované a neprekonateľné, začali dávať zmysel. Našla si cez webstránku banky mnoho rád, ako si vytvoriť podnikateľský plán a zoznam výhod, ktoré môže získať.

„Začali sme sa rozprávať o tom, ako nastaviť financie a čo všetko treba zohľadniť pri otvorení obchodu. Netušila som, že vďaka banke viem získať aj benefity ako výhodný fakturačný systém či online kurzy.“

Splnila si sen

Od kamenného obchodu nakoniec upustila, no rozhodla sa začasť s eshopom s pomôckami pre psíky.

„Myslela som si, že keď nie som ekonóm, budem mať problém pochopiť všetky tie čísla a rozpočty. Boli dni, keď som sa pýtala, či som urobila správne rozhodnutie. Ale vďaka tomu, že som mala za sebou silného partnera, ktorý mi pomohol s financiami aj plánovaním, som vedela, že to zvládnem,“ dodáva.

Podnikať môžete aj vy!

Vytvoriť podnikateľský plán a naštartovať svoj biznis napokon nemusí byť také náročné, ako sa môže na začiatku zdať. S pomocou Tatra banky môžete mať Živnostenský účet aj bez poplatku za vedenie a na založenie firmy vám stačí jedno euro. Využívať môžete benefity ako lízing auta či úver do 2000 eur taktiež bez poplatku za poskytnutie.

Živnostenský účet si otvoríte jednoducho cez aplikáciu Tatra banka, ale ak preferujete osobný kontakt, tak aj v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky. Prvých 12 mesiacov neplatíte poplatok za jeho vedenie. Ak bude váš mesačný obrat na účte aspoň 500 eur, môžete ho mať naďalej za 0 eur aj po roku. Mladí živnostníci majú účet bez poplatku za vedenie až do 26 rokov.

Po zriadení účtu získate prístup k modernej správe financií cez aplikáciu Tatra banka a k výnimočnej ponuke bankových produktov a služieb pre každodenné využívanie. Na jednom mieste nájdete všetky piliere pre podnikanie – financovanie, lízing, platobné nástroje, vklady a výbery hotovosti či prepojenie účtu s fakturačným systémom. K účtu automaticky získavate aj zľavy u odborných partnerov pre uľahčenie podnikania.

Tatra banka je jednotkou v bankových inováciách na Slovensku. Na rozvoj vašej firmy ponúka BusinessÚver Expres do výšky až 50 000 eur, ktorý vybavíte jednoducho aj cez mobilnú aplikáciu. Patríte medzi začínajúcich podnikateľov, a potrebovali by ste na rozbeh viac peňazí, ako momentálne máte? Tento úver môžete získať už po 1. mesiaci vašej činnosti. Tatra banka je jediná banka na Slovensku, ktorá aj túto formu financovania pre začínajúcich podnikateľov poskytuje online bez nutnosti navštíviť pobočku banky. Navyše kurzy a semináre renomovaných agentúr máte s výhodnými zľavami. Zažite slobodu nápadom aj vy.

