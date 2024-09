Prvé FOTO po operácii: Minister Taraba prehovoril o náhlom zákroku: Kvôli TOMUTO musel ísť pod nôž

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Sobotná (21. 9.) operácia ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (nominant SNS) bola spojená s týždeň trvajúcimi bolesťami žalúdka. Minister zároveň odmietol, že by bol účastníkom smrteľnej dopravnej nehody. Taraba o tom informoval na sociálnej sieti.

Minister uviedol, že na urgentný príjem prišiel v sobotu podvečer. "Ďakujem všetkým za žičenia dobrého za uplynulé dni. V sobotu o 17h som sa vybral na urgentný príjem do nemocnice z dôvodu, že som mal počas celého týždňa bolesti so žalúdkom. Myslel som, že krátke vyšetrenie sa skončí nejakou diétou, ale bolo mi rýchlo urobené vyšetrenia na CT a o 20:30 som bol hneď prevezený na operačnú sálu. Krvné výsledky mi potvrdili, že už som z najhoršieho vonku," uviedol. "Nebol som hospitalizovaný v zariadení pre vládnych činiteľov, ale išiel som do najbližšej nemocnice čo som mal po ceste vzhľadom na môj stav," dodal.

Drahí priatelia, Ďakujem všetkým za žičenia dobrého za uplynulé dni. V sobotu o 17h som sa vybral na urgentný príjem do... Posted by Tomáš Taraba • SNS - ŽIVOT NS on Tuesday, September 24, 2024

Zároveň sa vyjadril aj k správam o údajnej dopravnej nehode. "Žiadnu dopravnú nehodu som ani ja, ani nikto z mojich šoférov nespôsobil. Viem zverejniť operačnú správu, vie to doložiť operačný tím a verím, že polícia v tomto prípade začne okamžite trestné stíhanie všetkých, čo toto v uplynulých dňoch na sociálnych sieťach šírili," napísal Taraba.