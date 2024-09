Dráma v Bratislave! Malý chlapec spadol počas prechádzky do nezakrytej šachty, mrazivé slová matky

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Skutočné okamihy hrôzy zažila matka malého chlapčeka v bratislavskej mestskej časti Lamač. Obyčajná prechádzka sa zmenila na boj o život. Jej synček spadol do hlbokej šachty. Mrazivé slová matky o záchrane.

Matka malého chlapčeka sa vybrala večer von spolu so svojim synom, aby vyvenčili psa. Ani vo sne by jej však nenapadlo, že o malú chvíľu bude bojovať o jeho život. Chlapček totiž počas prechádzky v blízkosti bytovky pri nemocnici Bory v bratislavskom Lamači spadol do nezakrytej vodnej šachty.

Šachta mala byť poďla matky hlboká približne 1,5 metra a vodou do výšky 80 až 90cm. „Šachta má cca 1,5m, vnútri okolo 80-90 cm vody a Teo ma 98 cm na výšku. Priemer šachty bol cca 50 cm, čiže som sa tam ledva hlavou dolu vošla a lovila ho,“ poznamenala zúfalá matka dieťaťa na sociálnej sieti. V šachte visela niekoľko minút. Celý čas ju za členok držala susedka, aby sa dokázala dostatočne nahnúť a mohla tak chlapca zachrániť.

Chlapec bol po celom incidente v šoku. „Bol v absolútnom šoku, potichu, nehovoril, neplakal. Vďaka tomu nevdýchol vodu a prežil,“ uzavrela matka. Šachta bola poďla nej umiestnená na nebezpečnom mieste, ktoré na prvý pohľad pôsobilo ako trávnatý výbežok porastený burinou. Okrem toho nebola podľa matky zakrytá ani označená.

Majiteľ pozemku sa ospravedlnil

Majiteľom pozemku, kde sa šachta nakáza, je investičná skupina Penta. Tých nešťastie veľmi mrzí. "V prvom rade chceme uviesť, že nás veľmi mrzí, že k predmetnému incidentu došlo, a že bolo ohrozené zdravie dieťaťa," poznamenala hovorkyňa spoločnosti. Zároveň ozrejmila aj príčiny nešťastia. "Žiaľ, udalosti posledných dní v súvislosti s nepriaznivým počasím a zvýšením hladiny podzemnej vody mali za následok podmytie vrchného krytia šachty. Šachta bola zabezpečená betónovým poklopom, na ktorom boli ešte umiestnené drevené dosky. Zvýšená hladina podzemnej vody pravdepodobne betónový poklop podmyla a ten sa následne uvoľnil. Šachta tak ostala krytá len drevenými doskami, ktoré sa pod váhou chlapca prepadli," poznamenala.

Celou situáciou sa zaoberajú a zisťujú prečo šachta nebola zakrytá. "Aktuálne v rámci interného šetrenia zhromažďujeme všetky podklady, aby sme zistili, prečo šachta nebola z pozemku v blízkosti obytnej zóny odstránená už skôr. Zároveň koncom minulého týždňa prebehol zásyp šachty a jej úplné odstránenie. Od chvíle, keď sme sa ako vlastník pozemku dozvedeli o tom, čo sa stalo, sme začali okamžite vykonávať úkony za účelom preverenia situácie. Miesto tohto incidentu sme ešte v ten večer operatívne ohradili, aby do momentu vykonania stavebných úprav pozemku nemohlo dôjsť k ďalším nehodám," informoval hovorkyňa spoločnosti.

Rodinu už kontaktovali a chcú jej pomôcť ako bude v ich silách. "Okrem iného sme ešte v ten večer kontaktovali poškodenú rodinu a nasledujúci deň navštívili poškodenú rodinu osobne. Poškodenej rodine sme sa ospravedlnili a vyjadrili sme ochotu nahradiť akúkoľvek vzniknutú škodu, vrátane poskytnutia inej pomoci, ktorú budú poškodení ochotní od nás prijať. Sme zároveň pripravení reagovať na všetky požiadavky štátnych orgánov a pri prešetrení situácie budeme plne súčinní. V najbližších dňoch vykonáme na všetkých pozemkoch v oblasti Bory dôkladnú kontrolu a prípadne aj ďalšie úpravy pozemkov, aby sa podobná situácia v budúcnosti nemohla zopakovať. Za spôsobenú situáciu sa poškodenej rodine ešte raz úprimne ospravedlňujeme," dodala hovorkyňa v závere.