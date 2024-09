Vláda robí veľkú zmenu v pravidlách: Stovky pracujúcich uplne stratia nárok na daňový bonus! TOTO je dôvod

(Zdroj: Getty Images)

TK predstaviteľov vlády a koaličných lídrov: Konsolidácia verejných financií (Zdroj: Topky/Jan Zemiar)

Na túto zmenu upozornil odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál. „Ak žijete na Slovensku, doteraz ste si mohli uplatniť daňový bonus na vaše deti, aj v prípade, ak ste pracovali a zarábali v zahraničí, napríklad v ČR, Rakúsku, Maďarsku a podobne. Od 1.1.2025 však strácate nárok na daňový bonus, ak 90 % a viac vášho príjmu máte mimo územia Slovenskej republiky,“ uviedol Mihál. Vyplýva to z nového navrhovaného zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2025.

To, že niekto pracuje v zahraničí, pritom ešte nutne nemusí znamenať, že na Slovensku neplatí dane a nepomáha tak napĺňať štátnu kasu. "SZČO, ktorý robí v ČR, časť dané platí v ČR - ale dopláca dane na Slovensku, pretože v taktomto prípade sa uplatní metóda zápočtu dane ale nie metóda vyňatia," vysvetlil Mihál.

Konsolidácia meni pravidlá pre všetkých

Konsolidačný balíček zamával taktiež pravidlami pre tých, ktorí pracujú a zarábajú na Slovensku. Po novom má byť daňový bonus určený najmä pre nízkopríjmové rodiny. Od 1. januára 2025 rodičom, ktorí zarábajú od 2 480 eur a viac, bude klesať nárok na tento bonus. Rodičia, ktorí zarobia viac ako 3 632 eur, nebudú mať na daňový bonus nárok vôbec. „Celkovo daňový bonus stojí skoro miliardu eur, štát na tom po konsolidácii dostane 170 miliónov eur, takže stále okolo 800 miliónov ide na daňový bonus,“ vyhlásil financmajster. Nárok na daňový bonus stratia aj osoby nad 18 rokov.

(Zdroj: Jozef Mihál, www.relia.sk)

Zároveň bude platiť, že osoby, ktoré majú deti od 0 do 14 rokov a zarábajú polovicu z minimálnej mzdy, teda robia na čiastkový úväzok, dostanú o 663 eur viac. „Ľudia s priemernou mzdou to budú mať rovnaké, pri vyššej mzde, to bude klesať. Dávame viac tým, ktorí to potrebujú,“ argumentoval minister financií.