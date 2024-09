Totálny kolaps dopravy v Banskej Bystrici! Pre poškodený most náhle zatvorili hlavný ťah: Ľudia čakajú v kolónach

Most ponad R1 v Banskej Bystrici je v havarijnom stave (Zdroj: FB/Polícia SR, FB Dopravný servis)

V Banskej Bystrici museli úplne uzavrieť posledný most na výjazde smer Zvolen kvôli jeho havarijnému stavu. "Do odvolania je uzatvorený most vedúci ponad diaľnicu R1 (Zvolenská cesta, posledný most na výjazde z Banskej Bystrice v smere do Zvolena). Z dôvodu vážneho poškodenia mosta, resp. jeho zlého technického stavu bolo toto okamžité opatrenie nevyhnutné. Zákaz pohybu po moste platí pre všetkých, nielen pre vodičov motorových vozidiel, ale aj pre chodcov, cyklistov či motocyklistov. Na mieste bude uzávierka riadne vyznačená dopravným značením, ktoré je pre bezpečnosť ľudí nevyhnutné rešpektovať," informovala o tom polícia na sociálnej sieti.

Most ponad R1 v Banskej Bystrici je v havarijnom stave (Zdroj: Facebook/Integrovaný dopravný systém Banskobystrického kraja)

Zdá sa však, že riziko pádu mosta je skutočne vysoké, a preto zakročili ešte radikálnejšie a uzatvorili aj cestu, ktoré je pod týmto mostom. "Obchádzka bude cez Zvolenskú cestu a okolité ulice, pričom obchádzka bude riadená na všetkých križovatkách policajnými hliadkami," poznamenala polícia. Most na frekventovanej ceste uzatvorili včera už o 10:00 ráno. K uzatvoreniu dvoch úsekov R1, ktoré vedú popod most pristúpili o 15:55. Už o 17:39 sa začali tvoriť rozsiahle kolóny a doprava v meste začala kolabovať.

Obchádza vedie cez obce Badín, Rakytovce a Sládkovičovu ulicu, na uvedených miestach sa však už od včera večera tvoria rozsiahle kolóny, ktoré sa neustále zväčšujú. Aktuálne sa vodiči za Sliačom smerom do Banskej Bystrice zdržia viac ako hodinu. "V súvislosti s náhlou uzávierkou cesty R1 v Banskej Bystrici a tiež cesty I/69 sa vytvárajú na cestách rozsiahle kolóny a zápchy. Polícia v križovatkách reguluje dopravu, no napriek našej snahe je plynulosť premávky výrazne obmedzená," poznamenali muži zákona.

(Zdroj: FB/Polícia SR,)

Polícia odporúča sa mestu vyhnúť

Polícia vodičom, ktorý chcú Banskou Bystricou len prejsť, odporúča, aby sa jej pokúsili úplne vyhnúť a zvolili inú trasu. "Odporúčame vodičom, ktorí smerujú po ceste R1 od Bratislavy na Banskú Bystricu (prípadne majú plánovanú cestu smer Donovaly a ďalej), aby použili zjazd na Kremnicu/ Kremnické Bane a použili tak trasu v smere na Martin. Taktiež v opačnom smere odporúčame vyhnúť sa prejazdu Banskou Bystricou," poznamenala polícia.

Most ponad R1 v Banskej Bystrici je v havarijnom stave (Zdroj: Facebook/Integrovaný dopravný systém Banskobystrického kraja)

"Hlavná obchádzková trasa v prípade tranzitnej dopravy bude v Ružomberku odklonená na Martin a Žilinu, čo by už malo fungovať. Pre Banskú Bystricu a širšie okolie vedie obchádzková trasa v smere zo Zvolena na Banskú Bystricu, kde R1 je presmerovaná do jedného jazdného pruhu a zvedená výjazdom na Sliač, odkiaľ pokračuje cestou 1/69 až na križovatku Badín, Vlkanová a cez obce Badín, Rakytovce, Kremnička na Sládkovičovu ulicu a Radvanský most," vysvetlil zástupca riaditeľa Krajského dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici Vladimír Farkaš.

Most zbúrajú

Krízový štáb mesta Banská Bystrica prijal vo štvrtok popoludní radikálnejšie opatrenia v súvislosti s havarijným stavom mosta v Kremničke, ktorý vedie ponad rýchlostnú cestu R1. Frekventovanú cestu R1 uzatvárajú. Padlo aj definitívne rozhodnutie, že most, ktorý je prvým pri vstupe do Banskej Bystrice v smere od Zvolena, zbúrajú. Informoval o tom primátor Ján Nosko. Ako zdôraznil zástupca riaditeľa Krajského dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici Vladimír Farkaš, podobné obmedzenia v Banskej Bystrici ešte nemali. Avizoval, že to spôsobí dlhé kolóny a výrazné zdržanie motoristov.

Most ponad R1 v Banskej Bystrici je v havarijnom stave (Zdroj: Facebook/Integrovaný dopravný systém Banskobystrického kraja)

Uzavretie 50-ročného mosta pre všetku dopravu si vyžiadali výsledky statického posudku po vykonanej pravidelnej prehliadke mosta, ktorý radnica dostala v stredu (18. 9.). Vykonaná hlavná mostná prehliadka zistila viacero závažných porúch na nosnej konštrukcii. Most uzavreli už vo štvrtok o 10.00 h. "Tento most bol posudkom zaradený do triedy sedem, čo je havarijný stav. Predchádzajúca prehliadka pritom konštatovala stav 4 - 5, čiže došlo k náhlemu zhoršeniu stavu tohto mosta, čo môže mať súvis aj s dažďom a jeho zavodnením. Dnes ráno sme hneď zvolali pracovnú skupinu za účasti odborných útvarov mesta, zástupcov Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), Slovenskej správy ciest (SSC) a dopravnej polície," vysvetlil Nosko s tým, že v tejto súvislosti vyhlásili mimoriadnu situáciu a pristúpili k bezodkladnému opatreniu, a teda uzavretiu mosta nielen pre autá, ale i pre cyklistov a peších.

Ako tiež primátor zdôraznil, situáciu komplikuje aj fakt, že mesto nemá k mostu jednoznačný vlastnícky vzťah a nemá ho ani NDS. Spoločne aj s ministerstvom dopravy však musia nájsť najoptimálnejšie riešenie, ako sa so stavom mosta vyrovnať. Podľa Noska akékoľvek opravy by boli ekonomicky neefektívne, a preto sa aktuálne javí ako najlepšie riešenie jeho zbúranie. "Napriek nejasnému vlastníctvu mosta som rozhodol, že pristúpime k jeho urýchlenému zbúraniu, aby mohla byť rýchlostná cesta čo najskôr sprejazdnená, a aby nemalo presmerovanie dopravy z R1 negatívne dopady na našich obyvateľov," konštatoval Nosko.