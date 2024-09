MIMORIADNE Extrémne počasie naberá na intenzite: Pridali sa aj búrky! POZOR To najhoršie ešte len príde

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel, FB/SHMÚ)

BRATISLAVA – Tlaková níž, ktorá sa postupne presúva zo severného Jadranu priamo nad naše územie prináša rozsiahle zrážkové pole a extrémne úhrny. Už v nočných hodinách spadlo na Záhorí do 40 mm zrážok, no podľa meteorológov to najhoršie máme ešte len pred sebou.

8:15 V súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou zasahovali príslušníci HaZZ a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí v Trnavskom kraji od 12. septembra (od 6:00 hod) do 13. septembra 2024 (do 6:00 hod) celkom 9-krát.

"Hasiči odstraňovali popadané a naklonené stromy z cestných komunikácií, ktoré bezprostredne ohrozovali bezpečnosť premávky. Pri odstraňovaní následkov nepriaznivého počasia zasahovalo celkom 10 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a17 členov dobrovoľných hasičských zborov. Nasadených bolo 9 kusov hasičskej techniky," informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave Lena Košťálová.

Radarové informácie zo SHMÚ, najdramatickejšia situácia bude na západe a severozápade (Zdroj: SHMÚ.sk)

8:10 SHMÚ vydal výstrahy najvyššieho stupňa. 3. stupeň výstrahy platí pre okres Senica, Skalica, Myjava a Malacky.

Na Záhorí platí hydrologická výstraha tretieho stupňa (Zdroj: SHMÚ.sk)

Už v nasledujúcich hodinách sa zrážky zintenzívnia a spadne 50 až 110 mm. Mimoriadne nepriaznivá situácia bude na západnom a severozápadnom Slovensku a po 13:00 hod by sa mohla ešte zdramatizovať, informuje imeteo.sk.

Za hodinu by mohlo lokálne spadnúť až 10 mm zrážok, čo je mimoriadne veľa. Intenzívny dážď je očakávaný až do večerných hodín. A hoci by sa mohlo zdať, že vo večerných hodinách dážď ustal, v sobotu ráno sa pridá ďalšia vlna zrážok, ktorá spôsobí povodne. Tie by mohli páchať aj materiálne škody a dvíhať hladiny vodných tokov. Situáciu sledujeme ONLINE.