Slovensko zažíva novú vlnu covidu: Počet nakazených prudko stúpa! Čo robiť v prípade ochorenia?

Kým v prvom septembrovom týždni 2024 bolo v Epidemiologickom informačnom systéme nahlásených 216 prípadov ochorenia COVID-19. V týždni pred tým bolo do EPIS-u nahlásených 160 prípadov. Skutočný počet osôb chorých na COVID-19 je však pravdepodobne vyšší a vzhľadom na blížiace sa jesenné obdobie bude chorobnosť na respiračné ochorenia podľa ÚVZ narastať. V súčasnosti už nie je každý pozitívny test na COVID-19 hlásený.

"V nasledujúcom období očakávame zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, aj hospitalizácií, najmä v období tzv. chrípkovej sezóny (október až apríl), kedy ľudí vo zvýšenej miere postihujú respiračné ochorenia, medzi ktoré patrí aj COVID-19," poznamenal úrad na webe.

Lekárne evidujú zvýšený dopyt po antigénových testoch

V porovnaní s júlom v auguste stúpol dopyt po antigénových testoch o viac ako 300 percent, pričom naďalej má stúpajúcu tendenciu. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré poskytol hovorca Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární Peter Sedláček. Aktuálne zásoby antigénových testov sú podľa jeho slov ako v lekárňach, tak v distribučnej sieti dostatočné. "Situáciu priebežne monitorujeme a v prípade výnimočne vysokého dopytu vieme sortiment doobjednať," doplnil.

V Európe v súčasnosti dominuje variant BA.2.86., ktorý sa radí pod variant omicron vírusu SARS-CoV-2. Uvádza sa, že tento variant je menej nákazlivý, avšak môže viesť k závažnejšiemu ochoreniu tým, že sa dostane ďalej do dolnej časti pľúc.

Čo robiť v prípade ochorenia?

V prípade, že človek ochorie, ÚVZ odporúča zostať doma, riadiť sa pokynmi lekára a dôsledne sa doliečiť. "Ak nie je možné zostať doma, napríklad z dôvodu, že si potrebujete ísť po lieky, dbajte na správne nosenie respirátora," doplnil. Počas choroby by sa človek nemal stretávať s osobami mimo domácnosti. "Ak je to možné, v prípade ochorenia obmedzte kontakt aj so svojimi blízkymi, s ktorými žijete v jednej domácnosti," podotkol ÚVZ. Dôležité je tiež podľa neho pravidelné a dôkladné vetranie i dezinfekcia dotykových plôch. Apeluje aj na dôkladnú hygienu rúk.

Odporúča sa posilňujúca dávka očkovania

Interval medzi posilňujúcimi dávkami očkovania alebo medzi prekonaním ochorenia a očkovaním sa vo všeobecnosti uvádza minimálne štyri mesiace. ÚVZ odporúča posilňujúcu dávku približne v rovnakom čase ako očkovanie proti chrípke (október, november). „Zvýšenie ochrany pred COVID-19 podaním posilňujúcej dávky je najvhodnejšie pre ľudí s vyšším rizikom závažného priebehu ochorenia, t.j. starších dospelých a ľudí so zdravotnými rizikovými faktormi.“

COVID-19 je tak ako chrípka, jej podobné ochorenia či RSV akútnym respiračným ochorením. Vzhľadom na počet ľudí, ktorí boli zaočkovaní, resp. ochorenie prekonali, už priebeh ochorenia podľa Úradu nebýva u väčšiny pacientov natoľko závažný. O zavedení celoplošných opatrení tak aktuálne nie je úvaha.