Spoza mreží opísal, čo urobil: TAKTO som okradol hrdinu SNP! Recidivista si teraz sype popol na hlavu

Stalo sa to na 80. výročie Slovenského národného povstania. Niekoľko dní bol v Banskej Bystrici rozruch kvôli oslavám výročia SNP, čo sa rozhodol priamo 29. augusta, teda v deň, kedy na Slovensku oslavujeme SNP, pre otrasný čin. 30-ročný muž, ktorý už bol viackrát súdne trestaný, nabehol do domu Partizána Vladimíra Strmeňa a bral, čo mohol. Hrdina to, že ho okradli, zistil po návrate domov. Odcudzil rôzne veci, prsteň, hodnotné Strmeňove medaily a finančnú hotovosť vo výške 200 eur. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže a prečinu porušovania domovej slobody. Vnútri v dome narobil poriadny neporiadok. Polícii sa páchateľa - 30-ročného recidivistu podarilo dolapiť pár hodín po spáchaní skutku, pričom k činu sa priznal. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže a prečinu porušovania domovej slobody.

O tom, ako plánoval svoj skutok, sa rozrozprával polícii. Vyplýva to z uznesenia o väzobnom stíhaní, informuje portál čas.sk. „Vedel, že v meste je ,cirkus‘ okolo osláv Slovenského národného povstania. Opísal, že rodinný dom považoval za opustený a neobývaný. Vstupná bránička nebola uzamknutá. Po murovaných schodoch sa dalo dostať k druhým dverám, ktoré neboli uzamknuté,“ píše sa v uznesení, pričom zlodeja neodradilo ani to, že v dome bol pes. Ako dodal, prehľadal celý dom a v dome zistil, že v dome býva aj žena, pretože v jednej z izieb našiel voňavku a prsteň. Obe veci zobral so sebou. V inej miestnosti bolo 150 eur, ktoré rovnako zobral. Povedal, že v dome bol asi hodinu a odišiel rovnakými dverami, ako prišiel. Odtiaľ sa presunul k cintorínu, kde mal odstavený bicykel a odišiel. Policajtom povedal, že ho celá záležitosť mrzí, najmä to, že starému pánovi spôsobil stres. Vyhlásil, že by sa mu chcel ospravedlniť. Celková škoda, ktorú recidivista v dome hrdinu SNP odcudzil, vyčíslili na 7-tisíc eur.

