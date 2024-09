Odborník sa pozrel na čísla: TAKTO ovplyvní priemerný plat výšku dôchodkov! Váhajúcim posiela jasnú radu

(Zdroj: Getty Images)

Štatistický úrad SR zverejnil, že priemerná mesačná mzda za druhý štvrťrok 2024 dosiahla 1 520 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 7,1 %. Tento nárast priamo ovplyvňuje výšku budúcich dôchodkov, pretože základný vzorec na výpočet dôchodku závisí od viacerých faktorov, vrátane priemerného osobného mzdového bodu (POMB), obdobia dôchodkového poistenia (ODP) a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH).

V roku 2024 je aktuálna dôchodková hodnota stanovená na 17,7688 eur. Pre rok 2025 sa táto hodnota bude určovať na základe priemernej mesačnej mzdy za tretí štvrťrok 2024. Podľa doterajších skúseností sú mzdy v treťom štvrťroku podobné tým v druhom štvrťroku, preto sa predpokladá, že priemerná mzda bude okolo 1 530 eur. Pri tejto hodnote by dôchodková hodnota pre rok 2025 mohla byť približne 19,2969 eur.

Príklad pani Zuzany

Mihál na príklade ilustruje, prečo by mali budúci dôchodcovia zvážiť podanie žiadosti o dôchodok ešte v roku 2024. „Pani Zuzana, narodená 5. júna 1963, dosiahne dôchodkový vek až 5. decembra 2025. Ak by však požiadala o predčasný starobný dôchodok (PSD) v decembri 2024, jej dôchodok by sa počítal z aktuálnej dôchodkovej hodnoty roku 2024 a následne by sa valorizoval o jedinečných 14,5 %."

Podľa Mihálovho výpočtu by pani Zuzana pri podaní žiadosti o predčasný dôchodok k 10. decembru 2024 mala nárok na dôchodok vo výške 750,10 eur, ktorý by sa od 1. januára 2025 zvýšil na 765,20 eur vďaka valorizácii. Ak by však počkala na riadny dôchodok k 5. decembru 2025, jej dôchodok by bol 789,50 eur.

Mihálov prepočet však naznačuje, že pani Zuzana by pri predčasnom odchode do dôchodku v roku 2024 získala za 20 rokov poberania dôchodku o 3 880 eur viac, ako keby čakala na riadny dôchodok v roku 2025. Počas 20 rokov totiž v prvom prípade síce stratí 5 832 eur, ale dostane o necelých 12 mesačných PSD viac a celkovo pôjde o sumu približne 11,9 x 765,20 eur, teda 9 106 eur. Navyše by získala aj plnú sumu trinásteho dôchodku vo výške 606,30 € v roku 2024.

Mihál zdôrazňuje, že rozhodnutie o odchode do dôchodku je veľmi individuálne. Pre tých, ktorí majú dôvod pokračovať v práci aj po priznaní predčasného dôchodku, Mihál navrhuje rôzne možnosti, ako si zabezpečiť príjem aj popri poberaní dôchodku, napríklad prácou na dohodu alebo živnosťou.