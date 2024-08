Leto ešte nepovedalo posledné slovo, VÍKEND bude opäť tropický: Je to posledná príležitosť na kúpanie?!?

Extrémne horúčavy ešte nepovedali posledné slovo (Zdroj: Getty Images)

Posledný víkend tohtoročných prázdnin bude taký, aké bolo takmer celé leto. Teploty dokonca neklesnú ani s príchodom prvého septembra a podľa odborníkov sa tak črtá naozaj ukážkový záver prázdnin, ktorý poteší najmä tých kúpania chtivých, informuje Počasie a Radar. Dnes má byť jasno a iba malá oblačnosť, slabé prehánky hrozia iba na severe Slovenska. Teploty na severe dosiahnu 27 až 30 stupňov Celzia, na juhu budú teploty v rozmedzí od 30 až po rekordných 35 stupňov Celzia. Nočné teploty ale klesnú, na niektorých miestach dokonca až k +10 stupňom Celzia.

Bezvetrie alebo len slabý vietor iba umocní pocit horúčavy, ktorý lokálne môže dosiahnuť rýchlosť maximálne 20 km/h. Meteorologická jeseň, ktorá v nedeľu začína prvým septembrom, prinesie rovnako horúce počasie.

Prevládať bude jasná obloha, miestami malá oblačnosť, prehánky hrozia iba na severe. Na severe Slovenska budú teploty v rozmedzí od +27 až +30 stupňov Celzia, na juhu +30 až +35 stupňov Celzia. Maximálne nočné teploty budú rovnako stabilné a to v rozmedzí od +10 do +20 stupňov Celzia. Rovnako ako prvý víkendový deň, aj v nedeľu bude fúkať iba veľmi slabý vietor. Zdá sa teda, že posledný prázdninový víkend je ideálny čas na posledné kúpanie, hoci podľa odborníkov by extrémne teplé počasie malo vydržať dokonca až do 10. septembra.