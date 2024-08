Šokujúce odhalenie tesne pred olympijskou kvalifikáciou: Na štadióne v Bratislave hrozí medzinárodná blamáž!

Zimný štadión Ondreja Nepelu (Zdroj: TASR - Michal Svítok)

Zástupcovia a majitelia bufetov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, ktorý patrí pod mestský STARZ (Správa telovýchovných a rekreačných zariadení), sú zúfalí a nahnevaní zároveň. Vyše trinásť rokov prevádzkujú bufety na najväčšom slovenskom štadióne, kde investovali nemalé peniaze. Občerstvenie zabezpečovali 13 rokov pri všetkých zápasoch a podujatiach. Dnes je všetko inak. Na ich bufetoch sú zámky a nevedia sa dostať k svojmu majetku. STARZ im dal stopku a sú v slepej uličke. Nikto s nimi nekomunikuje. „Pred tromi týždňami nám vymenili zámky na bufetoch, ktoré spĺňajú všetky normy. Minulý týždeň bol prípravný zápas Slovana a my sme nevedeli otvoriť bufety,“ vysvetlil pre topky.sk majiteľ jedného z bufetov a bývalý dlhoročný hráč HC Slovana Roman Veber.

Takto zabezpečovali občerstvenie na zimnom štadión pred týždňom pre tisíc divákov (Zdroj: Tip čitateľa)

STARZ pod vedením riaditeľa Ladislava Križana občerstvenie počas prípravného zápasu, ktorý sa konal pred týždňom, zabezpečil pred uzamknutými bufetmi. Dva rozložené stoly mali zabezpečovať občerstvenie pre tisíc fanúšikov.

Bufety na Zimnom štadióne pred olympijskou kvalifikáciou (Zdroj: Tip čitateľa)

„Ľudia nám telefonovali a písali, že také niečo nezažili. Pred našimi bufetmi nie je žiadne trhové miesto a ambulantný predaj je zakázaný. Sporadicky vydávali pokladničné bloky, aj to offline. Deti predávali za pultom. Pukance robili na smetných košoch, pri komunálnom odpade. Nie je zabezpečená základná hygiena,“ rozhorčoval sa zástupca majiteľov bufetov Ivan Pokorný.

Tvrdí, že majitelia bufetov sú rukojemníkmi sporu medzi mestom Bratislava a HC Slovan, s ktorým mali podpísanú zmluvu od roku 2011. Do zariadení investovali peniaze a teraz sa k svojmu majetku nevedia dostať. Bufety sú uzatvorené a neslúžia účelu, na ktoré boli zriadené. Dnes im každá zo strán sporu tvrdí niečo iné.

Je to manažérske zlyhanie mestského STARZu, tvrdia bufetári

STARZ argumentuje, že nájomná zmluva so Slovanom, kde oni sú nájomcovia, skončila 31.5.2023. „Podľa mejlov, ktoré boli rozposlané, zmluva by mala byť predĺžená. Ak by nebola, prečo k uzamknutiu bufetov nepristúpili pred rokom, teda v máji 2023 a až teraz,“ nechápu zástupcovia bufetov.STARZ im dal 15 dní na vypratanie bufetov. „To sa nedá stihnúť. Sú tam elektrické zariadenia, ktoré môžu demontovať len technici na to školení,“ upozornil Pokorný. S Ladislavom Križanom sa chceli slušne dohodnúť. No podľa nich s ním nie je žiadna rozumná komunikácia. Keby im dal normálnu lehotu, už dávno sú bufety vypratané. Podľa nich stále klame a zlyháva vo svojej manažérskej funkcii. Upozorňujú, že všade, kde je STARZ sú rovnaké problémy. Podľa nich chce bufety dohodiť jemu spriazneným záujemcom. Na nájom bufetov posledné obdobie prebiehala verejná súťaž. Víťazov by sme mali poznať do konca septembra.