Nový rekordér roka! FOTO Vodič narazil do plota... Keď mu dali policajti fúkať, nastal ŠOK

"V piatok (16. 8.) v doobedňajších hodinách 35-ročný muž ako vodič viedol osobné motorové vozidlo v obci Čirč v okrese Stará Ľubovňa, kde pri obchádzaní odstaveného auta prešiel do protismeru, následne do odvodňovacieho kanála a narazil do oplotenia rodinného domu. Výsledok dychovej skúšky vykonanej hliadkou polície u vodiča presiahol hodnotu 5,8 promile," informoval Štefan Pecuch, hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove.

V súvislosti s dopravnou nehodou vznikla škoda odhadom vo výške 3 500 eur. Pecuch dodáva, že poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Starej Ľubovni začal v prípade trestné stíhanie a vodičovi vzniesol obvinenie pre prečin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. "Obvinený bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený v cele policajného zaistenia," konštatoval na záver.

V nedeľu zastavili na mol opitého vodiča v Trnave

Policajti v nedeľu (18. 8.) v čase obeda zastavili vozidlo, ktoré šoféroval 41-ročný vodič. Členovia pohotovostnej motorizovanej jednotky si podozrivo jazdiaci Volkswagen Golf všimli na Okružnej ulici v Trnave. Vodič išiel pomaly, napriek tomu jazdil zo strany na stranu. Pri prejazde zákrutou dokonca čiastočne prešiel do protismeru, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.

Policajti vozidlo zastavili a vodiča skontrolovali. Pri dychovej skúške nafúkal 2,65 promile, pri opakovanej dychovej skúške dokonca 2,85 promile alkoholu. Muž sa navyše priznal, že jazdí bez vodičského preukazu, pretože ho má zadržaný. Policajná hliadka Trnavčana obmedzila na osobnej slobode a eskortovala na policajné oddelenie. Dopravný policajt muža obvinil v rámci tzv. superrýchleho konania z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V zmysle zákona mu môže za jazdu pod vplyvom alkoholu hroziť až ročný pobyt vo väzení. Do rozhodnutia súdu o jeho vine a treste bude muž umiestnený v policajnej cele.